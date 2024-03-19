Meral Akşener'den çarpıcı itiraf! "Sayın Erdoğan 'ben tek onlar hepsi' dedi ve biz kazanamadık" Seçim çalışmaları kapsamında Antalya'da iftar programına katılan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, genel seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı kurdukları ittifakın bir işe yaramadığını söyledi.

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ensonhaber.com

Genel seçimler sonrasında yaşanan büyük yenilgi, 6 siyasi partinin oluşturduğu Millet İttifakı'nı dağıttı..

İttifakın bozulmasıyla birlikte CHP ile İYİ Parti'nin arası açıldı..

Öyle ki yerel seçimlerde CHP'nin ittifak davetine İyi Parti'den 'ret' yanıtı geldi.

Seçimlere tek başına gireceğini açıklayan İyi Parti, 11 günün kaldığı yerel seçim için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Antalya'daydı.

Esnaf ziyaretlerinin ardından partisinin il başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programına katılan Akşener'in 6'lı masa itirafı dikkat çekti.

"Sayın Erdoğan 'ben tek onlar hepsi' dedi ve biz kazanamadık"

Genel seçimlerde uğradığı yenilgiye dikkat çeken Akşener, şu ifadeleri kullandı:

Hepimiz aday olduk. Ben oldum, Muharrem İnce oldu, Temel Karamollaoğlu oldu, adaylar olduk, olduk, olduk! Sayın Erdoğan “Ben tek onlar hepsi” dedi ve biz kazanamadık.

"Sınıfta kaldık"

Akşener, şu ifadeleri kullandı:

2010’da o meşhur referandum olmasaydı, 15 Temmuz'da o hain kalkışma olmazdı. Çok çabaladım ama kimseye dinletemedim, anlatamadım. Bana sürekli ‘merak etme her şey kontrol altında’ denildi. Her şeyin kontrol altında olmadığı ortaya çıktı. 2017’de çılgın gibi hayırcı olduk. Çalıştık ama gene başarılı olamadık. Sonra İYİ Parti kuruldu.



Referandumun tek adam sistemini hayatımıza katmış olması, iş insanlarından tutun emekliye kadar herkesi çırak çıkarttı. Bu mücadeleyi ‘Tayyip Erdoğan gitsin’ üzerinden yaptığımız için bir türlü sistemin mutlaka değişmesi gerektiğini milletimize anlatamadık. Düşmanlık üzerinden yapılan propaganda da sınıfta kaldık.

"2023'ün sonucu başarısızlıktı"

2019'da biz CHP’ye gidip teklifte bulunduk. İstanbul, Ankara, Adana, Antalya gibi büyükşehirleri alırsak morali yere düşmüş muhalif seçmeni ayağa kaldırırız dedik. Masaya oturan arkadaşlarıma her zaman Türkiye’yi tercih edeceksiniz dedim.



Çırak çıkacak gözüm yok ama 19 ilçe 4 belde ile durumu kapattık. Amacımız muhalif seçmeni ayağa kaldırmaktı. 2023’ün sonucu başarısızlıktı. İsteyen suçu bana atsın isteyen ortaklaştırsın, başaramadık. Tartışmalar sonucunda adına hür ve müstakil koyduğumuz gelecek açısından çok önemli bir karar aldık. Size kendimizi teslim ettik.

"Tüm siyasi hayatım birilerine kazandırmakla geçti"