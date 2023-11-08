Meral Akşener'den CHP'deki değişime ilk yorum: Hepsi değişim havarisi oldu CHP kurultayı sonucunu değerlendiren İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıktığı için kendisini suçlayan herkesin şimdi aniden Özgür Özel destekçisi olduğunu söyledi. Eski destekçilerinin Kılıçdaroğlu için söylediklerine inanamadığı söyleyen Akşener, "Oturdum 2 rekat şükür namazı kıldım" dedi.

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CHP'deki değişim siyasetin en çok konuşulan gelişmesi.

Konu, Meclis grubuna hitap eden Meral Akşener'in de gündeminde.

Konuşmasının büyük kısmında bu konuyu değerlendiren Akşener, birçok eleştiride bulundu.

Akşener, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıktığı için kendisini suçlayan herkesin şimdi aniden Özgür Özel destekçisi olduğunu söyledi.

"Bir güldüm bir güldüm"

Akşener şu ifadeleri kullandı:

2023'te Türkiye'yi değiştirme çabamız karşısında bizi hainlikle suçlayanlar bizi oyunbozanlıkla suçlayanlar parti içi hesaplarını Türkiye istikbalinin önüne koyanlar hafta sonu itibarıyla değişim havarisi oldular. Ben de bir güldüm bir güldüm bir güldüm...

"Hepsi değişim havarisi oldu"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek için İBB binası önünde gittiği gün ve 6'lı masayı terk ettiği 3 Mart günü kendisine gelen tepkileri hatırlatan Akşener, "Hem Saraçhane'de hem ayın 3'ünde söylenmeyen kalmadı şimdi hepsi değişim havarisi oldu. Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıktık diye bize demediğini bırakmayanlar Özgür Özel'in en büyük fanı oldu." dedi.

"Hani kola kutusu koysak seçiliyordu"

Akşener sözlerine şöyle devam etti:

"Hepsi Kılıçdaroğlu’na en ağır hakaretleri ettiler. Yahu hani yüzde 60 ile kazanıyordu. Hani kola kutusunu koysak kazanıyordu.

"2 rekat şükür namazı kıldım"

Söylenenlere inanamadım ve oturup 2 rekat şükür namazı kıldım. Kral öldü ama o garip anlayışın temsilcileri aynen yerinde duruyor."

"Ben hançeri hak edenin kalbine vururum"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay konuşmasında dile getirdiği 'sırtımdan bıçaklandım' sözleri de Akşener'in gündemindeydi.

Akşener, sözleri üzerine alınmadığını belirtirken sert çıktı.

Akşener, "Sayın Kılıçdaroğlu da hançerden bahsetti fakat hançer işi ortada kaldı. Bensem o, ben bugüne kadar hiç kimsenin arkasından hançer vurmadım, ben kalbine vururum! Arkadan işim yoktur." dedi.