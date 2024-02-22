Meral Akşener'den CHP'ye: Atatürk'ün varisi olanlar DEM'leniyor bugün Yerel seçim kapsamında İzmir'de proje tanıtım programına katılan Meral Akşener, DEM Parti ile işbirliği yapan CHP'ye yüklendi.

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ensonhaber.com

İyi Parti Lideri Meral Akşener, partisinin İzmit programına katıldı.

Burada adaylar ve projeleri tanıtıldı.

Programda konuşan Akşener gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Öte yandan CHP'ye de yüklenmeyi ihmal etmedi.

"Bir tarafta Atatürk'ün her haline iftira atanlar var"

DEM Parti ile CHP işbirliğine değinen ve Mustafa Kemal Atatürk üzerinden eleştiren Akşener, şu ifadeleri kullandı:

İzmir Atatürk'ün, Zübeyde annenin şehridir. İşgale hayır diyen şehirdir. Biz onları doğru anlatamadığımız için Atatürk'ün varisi olanlar ‘DEM’leniyor bugün. Atatürk'ün varis olanlar bu derece bazı konularda geniş düşünceli olamazlar. Bir tarafta bu var. Diğer tarafta da anasından başlayarak Atatürk'ün her bir haline iftira atanlar var. Bunu seyreden yöneticiler var. Ben seyredemem. Seyredemediğim için başıma her şey geldi. Gelmesine de razıyım.

"Atatürk'ün bugünkü torunu sayabiliriz"

Bugün İzmir'de bir karar vereceksiniz. 31 Mart’ta bir karar vereceksiniz. Bu karar 'İzmir benimdir kardeşim ceketimi aşsam kazanırım' diyenlere hayır diyeceksiniz. Ya da Atatürk'ün bugünkü torunu sayabileceğimiz, onun uğruna adına ne gerekiyorsa yapacağına emin olduğunuz İyi Parti İzmir Adayımız Ümit Özlale'ye evet diyeceksiniz.



Ne o taraf ne bu tarafla olmak mecburiyetinizi ortadan kaldıracaksınız. Bunu aynı zamanda Türkiye'de ortadan kaldıracaksınız. Türkiye'yi zora sokan anlayışı değiştireceksiniz.



