2023 seçimlerine birlikte girmesi beklenen CHP ve İyi Parti arasındaki kavgalara bugün Meral Akşener'in yeni açıklamaları damga vurdu.

2023 yılında yapılacak seçimleri için geri sayım başladı

Cumhur İttifakı yine bir önceki seçilerde olduğu gibi yoluna birlikte devam ederken Millet İtifakı'nda belirsizlik sürüyor.

Muhalefet partileri arasında, gelecek seçimler için ittifak kurulması için görüşmeler başlarken yerel seçimlerde birlikte hareket eden İyi Parti ve CHP arasında kavgalar eksik olmuyor.

İTTİFAKTA KRİZ

İki parti tarafından ittifak arasında kriz yok imajı çizilmeye çalışılsa da son olarak bugün İyi Parti Lideri Meral Akşener'in partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamalar kamuoyunun gündemine oturdu.

Meral Akşener'den CHP'ye: İyi Parti olmasaydı ne olacaktı ViDEO

"İYİ PARTİ OLMASAYDI..."

Parti kürsüsünden CHP'ye mesaj yollayan Akşener, yerel seçimlerdeki başarının İyi Parti sayesinde yakalandığını ve CHP'nin İyi Parti'yi görmezden geldiğini belirterek" Bugün 31 Mart başarısı konuşuluyor. İYİ Parti olmasaydı İstanbul, Ankara, Adana, Antalya ne olacaktı? Bir şey değişti her şey değişti. Bazen hatırlatmakta fayda oluyor. Unutanlar açısından. Arada bir hatırlatmak lazım" ifadelerini kullandı.