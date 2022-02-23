Euro
15.70
0.39%
Dolar
13.82
0.15%
Altın
842.03
-0.19%
Borsa
2037
0.97%
Bitcoin
539.095
2.76%
BTXN Coin
39.99
1.44%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Bulutlu 8 C

    Meral Akşener'den CHP'ye: İyi Parti olmasaydı ne olacaktı

    2023 seçimlerine birlikte girmesi beklenen CHP ve İyi Parti arasındaki kavgalara bugün Meral Akşener'in yeni açıklamaları damga vurdu.
    • Haber Merkezi
    • 23.02.2022 - 14:30
    • Güncelleme : 23.02.2022 - 15:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Meral Akşener'den CHP'ye: İyi Parti olmasaydı ne olacaktı

    2023 yılında yapılacak seçimleri için geri sayım başladı

    Cumhur İttifakı yine bir önceki seçilerde olduğu gibi yoluna birlikte devam ederken Millet İtifakı'nda belirsizlik sürüyor.

    Muhalefet partileri arasında, gelecek seçimler için ittifak kurulması için görüşmeler başlarken yerel seçimlerde birlikte hareket eden İyi Parti ve CHP arasında kavgalar eksik olmuyor.

    İTTİFAKTA KRİZ

    İki parti tarafından ittifak arasında kriz yok imajı çizilmeye çalışılsa da son olarak bugün İyi Parti Lideri Meral Akşener'in partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamalar kamuoyunun gündemine oturdu.

    Meral Akşener'den CHP'ye: İyi Parti olmasaydı ne olacaktı ViDEO

    "İYİ PARTİ OLMASAYDI..."

    Parti kürsüsünden CHP'ye mesaj yollayan Akşener, yerel seçimlerdeki başarının İyi Parti sayesinde yakalandığını ve CHP'nin İyi Parti'yi görmezden geldiğini belirterek" Bugün 31 Mart başarısı konuşuluyor. İYİ Parti olmasaydı İstanbul, Ankara, Adana, Antalya ne olacaktı? Bir şey değişti her şey değişti. Bazen hatırlatmakta fayda oluyor. Unutanlar açısından. Arada bir hatırlatmak lazım" ifadelerini kullandı.

    Meral Akşener den CHP ye: İyi Parti olmasaydı ne olacaktı #1


    İlginizi Çekebilir

    Esad'dan Putin'e Donbas desteği
    Gündem

    Esad'dan Putin'e Donbas desteği

    DTÖ: Önlemlerin gevşetilmesi ticareti artırabilir
    Ekonomi

    DTÖ: Önlemlerin gevşetilmesi ticareti artırabilir

    Kripto kazançları elde etmek artık çok kolay
    Btcrobo

    Kripto kazançları elde etmek artık çok kolay

    Görüş Bildir