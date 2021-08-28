Meral Akşener'den çocuğunu Kılıçdaroğlu'ndan uzaklaştıran kadına tepki

Çorumlu kadının Kılıçdaroğlu'na "Hadi yürü, yürü" sözlerine tepki gösteren İyi Parti Lideri Meral Akşener o an için, canının yandığını söyledi.

Geçtiğimiz gün Çorum'da bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir kadın tarafından gösterilen tepki, kamuoyunun gündemine oturdu.

Çorumlu kadınının yanına yaklaşarak "Nasılsınız, iyi misiniz?" diye soran Kemal Kılıçdaroğlu, beklemediği bir tepkiyle karşılaşmıştı.

İlk önce "Sağ ol, çocuğuma dokunma" diyen kadın, daha sonra Kılıçdaroğlu arkasını dönüp yürümeye devam ettiğinde ise "Hadi yürü, yürü" diye bağırdı.

MERAL AKŞENER'DEN TEPKİ

Gündem olan görüntülere İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den tepki geldi.

Bu davranışın canını yaktığını belirten Akşener, tepkisini sosyal medyadan şu ifadelerle gösterdi;

"İçim acıdı, canım yandı. Biz bu değiliz. Biz alçakgönüllü, kocaman yürekli, asil bir milletiz. Nefret tohumları ekmeye çalışanlara inat; sevgiden, güzellikten ve iyilikten vazgeçmeden, kardeşliği yeniden tesis edeceğiz."





Çorumlu kadından Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki: Çocuğuma dokunma VİDEO