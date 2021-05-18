Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çirkin benzetme

Meral Akşener, Netanyahu'yu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrailli versiyonu olarak nitelendirdi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında kameralar karşısına geçerek gündemi değerlendirdi.

Akşener, konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında skandal ifadeler kullandı.

"İSRAİLLİ VERSİYONU.."

Meral Akşener, Filistin'de masum insanların üzerine bomba yağdıran İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrailli versiyonu olarak nitelendirdi.

İyi Parti Genel Başkanı Akşener, "Bir anlamda Sayın Erdoğan'ın İsrailli versiyonu olan Netanyahu, siyasi rakiplerini baltalamak ve bu şekilde koltuğunu koruyabilmek için gözünü kırpmadan sivillerin ve çocukların hayatlarına kastetmekten geri durmadı." ifadelerini kullandı.

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