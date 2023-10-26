Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek: Arkasındayız Balıkesir'de partisinin il başkanlığını ziyaret eden Meral Akşener, Filistin meselesi hakkında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şu zamana kadar süreci iyi yönettiğini belirten Akşener, "Erdoğan'ın arkasındayız" dedi.

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DHA

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir dizi ziyaret ve programa katılmak için Balıkesir'e geldi.

İlk olarak İyi Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Akşener, burada basın açıklaması yaptı.

Akşener, Balıkesir'de 2024'te yapılacak yerel seçimlerde partisinden belediye başkan adayı olan 4 ismi açıkladı.

İyi Parti'nin 6'ncı kuruluş yıl dönümünü 28 Ekim'de kutlayacaklarını söyleyen Akşener, tüm halkı Atatürk Spor Salonu'na davet etti.

"Siz Kuvayımilliye şehrisiniz"

Akşener açıklamasında şunları söyledi:

29 Ekim'de hem Cumhuriyet Bayramımız, hem de Cumhuriyetimizin 100'üncü kuruluş yıl dönümü ve unutturulmak üzere, hafifletmek üzere adımlar atıldığını görüyoruz. Siz Kuvayımilliye şehrisiniz. Cumhuriyetin 100'üncü yılının 'Cumhuriyet de neymiş? Ben daha iyisini yapıyorum' ruhu içinde, bir rekabet, bir küçümseme ve saygısızlık haline çevrilmesini reddediyorum. Bizi yönetenler bunu hafifletse bile bile her biriniz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı elimizden hangi imkanlar geliyorsa o neşede, o şükranla kutlamak ve yarına bu mirası aynı canlılık içerisinde bırakmak zorundayız.

"Sayın Erdoğan, sakin bir tutumla götürdü arkasındayız"

Akşener, konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Hamas'ın 'terör örgütü' olarak tanınmasına yönelik İsrail cephesinden gelen açıklamayı değerlendiren Akşener, bu konudaki duruşlarının son derece net olduğunu söylerken şunları kaydetti:

Hamas'ın İsrail'de en başında yaptığı, sivillerin öldürülmesine yol açan eylemin adı terördür. Netanyahu bize göre bir katildir. Netanyahu'nun şu anda çoluk, çocuk, kadın, hastane, ibadethane, okul demeden Gazze'yi bombalaması bir devlet insanına yakışmayan, bir katile, bir katilin davranışına uyan davranışlardır. Dolayısıyla bir savaş suçlusu olarak yargılanmalıdır. Bugüne kadar Sayın Erdoğan ve arkadaşları süreci dikkatli bir dille, sakin bir tutumla götürdü. Dün itibariyle İyi Parti olarak bu tutumun arkasında olduğumuzu, olacağımızı söyledik.

"Yanında olduğumuzu söyledik"

Hükümetin devlet adına durduğu yeri doğru bulduklarına değinen Akşener şöyle konuştu:

Sürekli olarak birilerinin 'Mehmetçik Gazze' söylemleri ile ağır tahrik yapılan bir sistem ortaya çıktı. Yerel seçimlere gidiyoruz. Seçimlerde kutuplaştırma işe yaramıştır. Ama Filistin'le Gazze konusunda şu anda Türkiye'deki tüm siyasi partiler ve onların taraftarı, yöneticisi, oy vereni, seçmeni hükümetin devlet adına durduğu yeri doğru bulduk. Ve yanında olduğumuzu söyledik. Yani 'Garantör devlet olmayı devam ettirin' dedik. 'Masada dursun' dedik. 'Can kayıplarının önlenmesi için ara buluculuk görevi bizde olsun' dedik. Batı, Amerika başta olmak üzere, Batı dünyası demokrasisi hava gazıymış. İsrail'in yanında yer aldılar. Buna karşılık Gazzeli, Filistinlilerin karşısında yer aldılar. Bunu kınadık.

"Sonuçlarını göreceğiz"

Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:

Dün Sayın Erdoğan, grupta yaptığı konuşmada Hamas'ı bir 'mücahit birliği' olarak değerlendirdi. Türk milleti, Türkiye'deki tüm siyasiler Gazze'deki can kaybının, mezalimin, öldürmenin karşısında yer aldı. Bugün farklı bir taraf olma söz konusu oldu. Bunu yönetilebilir bulmadığımı ifade etmek isterim. Buradan hızlı bir dönüş yaşanırsa Rahip Brunson'da, Kaşıkçı davasında olduğu gibi şimdi Meclis'e gelen İsveç işinde olduğu gibi Türkiye gerçekten rezil olur. Zikzak yapılmaması gerekiyor. Çok doğru bir sistemdeydi ama muhtemelen AK Parti'nin iç bünyesinde sert bir seçmen duruşu vardı ise onu biz bilmiyoruz. Sonuçlarını göreceğiz. Hamas'ın yaptığı eylemi de ayıplamak zorundayız. Çünkü orada da siviller öldü ama o dürtmenin sonucu ne oldu? Gazze'de ölen insan sayısının 1700'ü çocuk. Kim kaybetti? Gazzeliler. Yazık günah. Bunların önüne geçmemiz lazım. Bunun da yolu elbette İsrail'le ahbaplıktan bahsetmiyorum, dünya devletlerinin diplomasisini doğru yönetmekten bahsediyorum. Bunu da en iyi yönetebilecek olan Türkiye.

4 belediye başkan adayını açıkladı

Akşener, 2024 yılında yapılacak yerel seçimde belediye başkanlığına aday olacak 4 ismi açıkladı.

Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney yeniden aday gösterilirken, İyi Parti Gönen Belediye Başkan adayı Fedai Coşkun, Erdek Belediye Başkan adayı Arif Demir ve Karesi Belediye Başkan adayı ise Mustafa Lemi Aytekin olarak açıklandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ismi geçen İyi Parti Milletvekili Turhan Çömez ile ilgili soruyu yanıtlayan Akşener, "Yorum yok" ifadesini kullandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)