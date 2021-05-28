Cumhurbaşkanı adayı olmak istediğini açık açık dile getiren Meral Akşener, söylem değiştirerek ortak adayın daha faydalı olacağını belirtti.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, FOX TV ekranlarında yayınlanan İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programına konuk oldu.

İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayan Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusuna yönelik dikkat çeken bir açıklama yaptı.

"ORTAK ADAY DAHA FAYDALI OLACAK"

Daha önce yaptığı açıklamalar ile aday olmak istediğini vurgulayan Akşener, bu kez ise "Ben mesela kendimle ilgili çok net bir şey söyleyeyim. Şahsi bir hedefe adım atmıyorum, atmayacağım. Ortak bir adayla gidilmesinde fayda var ama bugünden bunları konuşmanın aradaki birlikteliğe zarar verebileceğini düşündüğüm için, yani seçim zamanı bunun oturulup konuşulması lazım. Daha erken, yeni kurulmuş siyasi partiler var, o partilerin adımlarını nasıl atacaklarını görmemiz lazım. Ama ben Meral akşener olarak, İyi Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener olarak bu birlikteliğe zarar verecek bunu bozmaya yönelik hiçbir adım atmayacağım. Bunu da sizin aracılığınız ile söyleyeyim." ifadelerini kullandı.

Meral Akşener'den Cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna yanıt