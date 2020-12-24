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    Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin çağrısına yanıt: Evime dönüyorum

    Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin çağrısına yanıt: Evime dönüyorum

    İyi Parti Genel Başkanı Akşener, Bahçeli'nin açıklamalarına cevap verdi.
    • Haber Merkezi
    • 24.12.2020 - 17:29
    • Güncelleme : 24.12.2020 - 17:45
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    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin il başkanları toplantısında yaptığı konuşmada, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e çağrıda bulundu.

    Daha önce Akşener'e "MHP'ye geri dön" çağrısı yapan Bahçeli, bu davetini tekrarladı.

    "DÖN EVİNE, BİTSİN BU ÇİLE"

    Bahçeli, "Masa kur demedik, evine dön dedik. Hala zaman vardır. Bu önerimiz geçerliliğini korumaktadır. Diyorum ki; dön evine, bitsin bu çile." diye konuştu.

    "EVİME DÖNÜYORUM"

    MHP Lideri'nin ifadelerinin ardından gözler, Meral Akşener'den gelecek yanıta çevrildi. Akşener, araç içinde çekilmiş maskeli fotoğrafını Twitter hesabında paylaştı.

    İyi Parti Genel Başkanı, fotoğrafına "Genel Merkez'deki çalışmaları bitirdik, evime dönüyorum." notunu düştü.

    Meral Akşener den Devlet Bahçeli nin çağrısına yanıt: Evime dönüyorum #1

    Meral Akşener den Devlet Bahçeli nin çağrısına yanıt: Evime dönüyorum #2

    Devlet Bahçeli'den Meral Akşener'e: Evine dön önerimiz geçerliliğini korumaktadır ViDEO

    Devlet Bahçeli'den Meral Akşener'e: Evine dön önerimiz geçerliliğini korumaktadır haberi için tıklayın

    Meral Akşener den Devlet Bahçeli nin çağrısına yanıt: Evime dönüyorum #3

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