Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin çağrısına yanıt: Evime dönüyorum

İyi Parti Genel Başkanı Akşener, Bahçeli'nin açıklamalarına cevap verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin il başkanları toplantısında yaptığı konuşmada, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e çağrıda bulundu.

Daha önce Akşener'e "MHP'ye geri dön" çağrısı yapan Bahçeli, bu davetini tekrarladı.

"DÖN EVİNE, BİTSİN BU ÇİLE"

Bahçeli, "Masa kur demedik, evine dön dedik. Hala zaman vardır. Bu önerimiz geçerliliğini korumaktadır. Diyorum ki; dön evine, bitsin bu çile." diye konuştu.

"EVİME DÖNÜYORUM"

MHP Lideri'nin ifadelerinin ardından gözler, Meral Akşener'den gelecek yanıta çevrildi. Akşener, araç içinde çekilmiş maskeli fotoğrafını Twitter hesabında paylaştı.

İyi Parti Genel Başkanı, fotoğrafına "Genel Merkez'deki çalışmaları bitirdik, evime dönüyorum." notunu düştü.

Devlet Bahçeli'den Meral Akşener'e: Evine dön önerimiz geçerliliğini korumaktadır ViDEO