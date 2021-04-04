Meral Akşener'den emekli askerlerin bildirisine yanıt: Zevzekliktir

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, emekli amirallerin yayınladığı Montrö bildirisi için, "Kişisel fikrimi söylüyorum, bu bir zevzekliktir" dedi.

103 emekli amiralin dün gece saatlerinde Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili yayınladığı bildirinin yankıları sürüyor...

Son olarak İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, konuyla ilgili bir basın toplantısı düzenledi.

AMİRALLERİN BİLDİRİSİNE YANIT: ZEVZEKLİKTİR

Akşener, emekli amirallerin yayınladığı bildiriyi "Zevzeklik" olarak nitelendirdi.

Siyasetin, siyasetçiler tarafından yapılması gerektiğini belirten Akşener, emekli amirallerin bilgilerini ve görgülerini, STK ve siyasi partiler içerisinde kamuoyuyla paylaşmaları gerektiğini söyledi.

"YUNANİSTAN VE ADALAR KONUSUNDA BİR TAVIR GÖREMEDİK"

Meral Akşener'in konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

"Sabah bir uyandık emekli amirallerin canı sıkılmış, bildiri yayınlamışlar. Bu bir zevzekliktir. Türkiye bu zevzekliklerden çok çekti.

Buradan herkese, emekli silahlı bürokratlara sesleniyorum. Herkes görevini, başındayken yapmalıydı. Yunanistan ve Adalar konusunda bir tavır göremedik. Siyaset, siyasetçiler tarafından yapılır. Bunlar bilgilerini ve görgülerini elbette STK’lar ve siyasi partiler içerisinde kamuoyuyla paylaşabilirler, muhalefet partilerini beğenmiyorlarsa, siyasi parti kurup onun üzerinden yürüyebilirler. Darbe çağrısı oluşturacak bir duruma da neden olamazlar."