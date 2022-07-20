Meral Akşener’den fındık ve EYT talebi

İyi Parti Lideri Meral Akşener, Giresun’da halka hitap etti. Fındık taban fiyatın 74 lira olması gerektiğini söyleyen Akşener, EYT için de “bir an önce çıkmalı” dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Karadeniz gezisinin ilk gününde Giresun’da esnaf ve halkla buluştu.

Akşener, Espiye, Yağlıdere ve Bulancak ilçelerinde halka hitap etti.

‘EYT bir an önce çıkarılsın’

Akşener, Yağlıdere ilçesindeki konuşmasında KYK faiz borçlarının silinmesine ilişkin, üniversite mezunu gençler için istihdam yaratılması gerektiğini söyledi.

DHA’nın haberine göre Bulancak’ta da halka seslenen Akşener, EYT’nin bir an önce çıkarılması gerektiğini dile getirdi.

Gençlerin iş bulamadığını aktaran Akşener, gerçekleştirilen mülakatların da adil yapılmadığını savundu.

“Fındık, 74 lira olmalı”

İyi Partili Akşener, fındık taban fiyatının en az 74 lira olması gerektiğini söyleyerek, “Karadeniz kalkınırsa Türkiye kalkınır. Karadeniz genci burada üretirse Türkiye gelişir. Karadeniz insanı Meksika üzerinden Amerika’ya giderse, onun yerini sığınmacı alır. Fındık üreticisini ezdirmeyeceğiz. Fındık en az 3,5 dolar yani 74 lira olmalı, dolar artarsa fiyat da artmalı.” dedi.