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    Meral Akşener'den HDP açıklaması: İş birliğimiz yok

    Esnaf ziyareti için Kırşehir'de olan İyi Parti Lideri Akşener, HDP ile iş birliği yapmamalarını istediğini söyleyen bir vatandaşla konuştu.
    • 21.04.2022 - 16:59
    • Güncelleme : 21.04.2022 - 17:12
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    Meral Akşener'den HDP açıklaması: İş birliğimiz yok

    Geçtiğimiz dönemlerde HDP'yle birlikte anılan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kırşehir'deki esnaf ziyaretinde dikkat çeken anlar yaşadı.

    Akpınar ilçesini gezip esnafla sohbet eden Meral Akşener'e, emekli şoför olan Mehmet İnce'den "HDP ile iş birliği yapmayın" çıkışı geldi.

    "HDP'yle iş birliğimiz yok"

    Bunun üzerine Akşener ise şu yanıtı verdi:

    "Herkesin içinde söylüyorum. Bizim HDP ile iş birliğimiz yok.

    "Her söylenene inanmayın"

    Televizyonlarda benim için o kadar çok şey söyleniyor ki her söylenene inanmayın."

    DHA'nın haberine göre Akşener, Akpınar'daki ziyaretinin ardından Boztepe ilçesine hareket etti.

    Meral Akşener'den HDP açıklaması: İş birliğimiz yok VİDEO

    Meral Akşener den HDP açıklaması: İş birliğimiz yok #1

    Meral Akşener den HDP açıklaması: İş birliğimiz yok #2

    Meral Akşener den HDP açıklaması: İş birliğimiz yok #3


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