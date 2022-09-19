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    Meral Akşener'den HDP tabanına sıcak mesajlar

    Meral Akşener'den HDP tabanına sıcak mesajlar

    “HDP’nin olduğu masada biz olmayız” açıklamasından birkaç gün sonra söylemini farklılaştıran İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Kürtlere yanlış bir kelime söylemeyeceğiz” dedi.
    • Haber Merkezi
    • 19.09.2022 - 16:47
    • Güncelleme : 19.09.2022 - 16:49
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    Türkiye seçime hazırlanırken, 6’lı masada belirsizlik sürüyor.

    “2023’ü kesin kazanırız” diyen muhalefet kesimi, adayını bile henüz belirlemişken, HDP’nin dahil olup olmayacağını tartışıyor.

    HDP’ye tavrı net olan taraf CHP…

    CHP, HDP’ye yakın

    Bunu da İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin “HDP'ye bakanlık verilebilir” açıklaması ile somut bir hale getirdi.

    Ancak İyi Parti bu çıkışı beğenmedi ve “HDP’nin olduğu masada biz olmayız” dedi.

    “HDP hassasiyetimiz devam edecek”

    Çok değil, bundan birkaç gün önce “Bizim olduğumuz masada da HDP olmaz. Bu hassasiyetimiz devam edecek. Parti yetkilileri konuyla ilgili, parti hassasiyetleriyle ilgili gerekli açıklamalar yaptı” diyen Genel Başkan Meral Akşener, bugün HDP tabanına sıcak mesajlar verdi.

    “Kürtlere yanlış bir kelime söylemeyeceğiz”

    Akşener, “Kürtlere yanlış bir kelime söylemeyeceğiz, söyletmeyeceğiz. Onlar da canları pahasına bu devletin yanında durdular.” dedi.

    Meral Akşener den HDP tabanına sıcak mesajlar #1


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