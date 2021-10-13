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- Meral Akşener'den iddialı açıklama: Başbakan geliyor
Meral Akşener'den iddialı açıklama: Başbakan geliyor
İyi Parti Lideri Merak Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenip kendisini ima ederek "Başbakan geliyor" dedi.
- Haber Merkezi
- 13.10.2021 - 11:58
- Güncelleme : 13.10.2021 - 13:32
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.
İktidar olacaklarına dair kuvvetli inançları olduğunu vurgulayan Meral Akşener, milletin iradesini iktidar yapacaklarını söyledi.
15 Temmuz 2016 öncesinde sık sık Başbakan olacağına dair kesin ifadeler kullanan Akşener, mevcut sistemi ucube olarak nitelendirdi.
"UCUBE SİSTEMİN DEVRİ ARTIK BİTTİ"
Grup toplantısındaki konuşmasında, "Ucube sistemin devri artık bitti." ifadelerini kullanan Akşener, yine başbakanlık vurgusu yaptı.
"SIKI DUR ERDOĞAN, BAŞBAKAN GELİYOR"
Akşener, iktidarı hedef alarak, "Sıkı dur Sayın Erdoğan, Başbakan geliyor..." dedi.
Meral Akşener'den iddialı açıklama: Başbakan geliyor VİDEO