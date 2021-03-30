Meral Akşener'den, İstanbul Sözleşmesi'nin iptali için Danıştay'a başvuru

Meral Akşener'den, İstanbul Sözleşmesi'nin iptali için Danıştay'a başvuru

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının iptali için avukatı aracılığıyla Danıştay'a başvurdu.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili bir son dakika hamlesi geldi.

Akşener, avukatı aracılığıyla İstanbul Sözleşmesi'nin iptali için Danıştay'a başvurdu.

SÖZLEŞMENİN İPTALİ İÇİN DANIŞTAY'A GİTTİ

Akşener'in başvuru dilekçesinde kararın Anayasa'nın 6, 87, 90 ve 104'üncü maddelerine aykırı olduğu ifade edildi.

Öte yandan Meral Akşener, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesiyle ilgili "Biz biliyoruz ki İstanbul Sözleşmesi yaşatır" demişti.