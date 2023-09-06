Meral Akşener'den İstanbul ve Ankara ile ilgili yerel seçim mesajı Yerel seçimlere kendi adaylarıyla gireceklerini açıklayan Meral Akşener, bu şehirlere İstanbul ve Ankara'nın da dahil olduğunu belirtti. Akşener ayrıca bundan sonra ittifak sistemi içerisinde yer almayacaklarını da sözlerine ekledi.

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Genel seçimleri arkasında bırakan Türkiye, önümüzdeki yıl yapılacak yerel seçimlere hazırlanıyor.

Cumhur İttifakı'nda istikrar sürerken seçimleri kaybeden Millet İttifakı bileşenleri birbirlerine girdi.

İyi Parti'yle CHP arasında yapılabilecek olası bir ittifak, İyi Parti cephesinden yapılan açıklamalarla çıkmaza girdi.

İmamoğlu ve Yavaş'a 'yüreksizler' dedi

Meral Akşener'in, Afyonkarahisar'da yaptığı konuşmada Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a yönelik, "Keşke herkes bizler kadar fedakar, yürekli olabilseydi. Maalesef olamadılar." sözleri dikkat çekti.

Son olarak Fatih Altaylı'nın YouTube yayınına katılan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yaklaşan yerel seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

"İstanbul ve Ankara dahil 81 ilde aday çıkaracağız"

Akşener, İstanbul ve Ankara dahil 81 ilde aday çıkaracaklarını açıkladı.

Akşener, İzmir'de ise İyi Partili Ümit Özlale'nin aday gösterilebileceğini söyledi.

İyi Parti Lideri ayrıca ittifak sistemi içinde yer almama konusunda kararlı olduklarını da belirtti.

"İttifak sistemi içinde yer almamaya kararlıyız"

Akşener, "Benim geldiğim nokta şu; kutuplaştırmanın Türkiye’ye dayattığı 50 artı 1 ittifak sistemi, Türkiye’ye büyük zarar veriyor. Onun için de biz bundan sonra bu ittifak sistemi içinde yer almamaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Altaylı, bu kez de Akşener'e, "İstanbul ve Ankara’nın eski ortağınızın partisi tarafından kaybedileceğini göze alıyor musunuz?" diye sordu.

"İzmir’de CHP ceketini assa seçilir diye bir kanaat var"

81 ilde aday çıkaracaklarının altını çizen Akşener, şunları söyledi: