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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Şile’de düzenlenen istişare toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Son zamanlarda partisinde yaşanan istifalara ilişkin konuşan Akşener, kayıp para iddialarına dair de açıklama yaptı.

İstifa eden milletvekillerine sitem eden Akşener, "Vekil seçilirken bir sorununuz yoktu" ifadesini kullandı.

İyi Parti, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinden sonra toparlanamazken, 8 farklı kişi aralıklarla partiden istifa ettiğini duyurdu.

Sitem eden Akşener, istifa edenleri incitecek ifadeler kullanmadığını da sözlerine ekledi.

Akşener ayrıca, oğlunun ve eşinin hesaplarının kontrol edildiğini de açıklayarak, belediyelere seslendi.

"İstifa edip gidenleri incitecek cümle kullanmadım"

Meral Akşener'in konuşmasından öne çıkan satır başları şu şekilde;

Biz bu ülkeyi yönetmeye talibiz. Anayasa'nın ilk 4 maddesini asla tartışmadan, bu ülkeyi refaha ve feraha çıkarmak için bir yolculuğa çıktık. Dün akşam televizyonlara bakarken Sözcü televizyonunda bir şey gördüm. Sorular çok inciticiydi. Partimizde 8 kişi farklı aralıklarla istifa etti. Demek ki bazı şeyleri anlatmak farz oldu. Ben asla istifa edip giden arkadaşlarımız hakkında onları incitecek tek cümle etmedim. Biz hiçbir zaman kavgaya girmedik.

Kayıp para iddiaları hakkında konuştu

Benim değil, oğlumun ve eşinin hesaplarının kontrol edildiği gayri resmi bildirildi. Bu doğru bir bilgi. Biz ilgili bankaya müracaat ettik, şimdi o gayri resmi bilgi resmi hale gelecek.



Buradan dünkü sorulara son bir cevap vereyim, benim, oğlumun, gelinimin, yeğenlerimin, çocukluk arkadaşlarımızın, hiçbirinin bu ülkenin hiçbir belediyesiyle ne AK Parti belediyesiyle ne CHP belediyeleriyle herhangi bir irtibatı, iltisakı, işi, gücü yoktur. Bunu ispat edemeyen şerefsiz oğlu şerefsizdir. İspat edildiği takdirde de ben bu politikayı tümden bırakacağım.



Buradan belediye başkanlarına sesleniyorum, ben bu işlerde olmadığıma göre, şayet partimizde bu manada iş güç yapan var ise bunlar belediye başkanlarının bilgisi dahilinde midir?



Sözcü'de, Halk TV'de, TELE1'de tebessüm edilerek sorulan soruların cevaplarını ben kendimle ilgili verdiğime göre şimdi ilgili belediye başkanlarına sormalarını talep ediyorum.