Meral Akşener'den Kerkük mesajı Meral Akşener, Kerkük’te yaşanan olaylara ilişkin Erşat Salihi ile görüştüğünü belirterek, "Türk varlığına saldıranların karşısında durmak neye mal olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin boynunun borcudur! Türk milletinin kalbi her daim Türkmen kardeşleriyle beraberdir! Kerkük Türk'tür, Türk kalacaktır" dedi.

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Irak'ın kuzeyinde gerginlik artmaya başladı.

Irak ordusu, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) binasını boşaltıp Kerkük Operasyonlar Komutanlığı karargahı yaptı.

Bu kararın ardından KDP, binanın kendileri tarafından kullandığını ve yeniden tahsis edilmesi gerektiğini söyledi.

Ancak bu talebe Arap ve Türkmen aşiretleri karşı çıkınca, bölgede gerilim iyice tırmandı.

Sokakta yapılan gösterilerin son bulması ve olayların yatışması için, merkezi hükümet devreye girdi.

Çıkan olaylar sonrası Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Kerkük'te sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi ve çıkan olaylara karşı güvenlik güçlerinin operasyon başlatması talimatı verdi.

Meral Akşener'den açıklama

Yaşanan gerilimin ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkmen Cephesi Kerkük Milletvekili Erşat Salihi ile telefonda görüşerek bilgi aldığını söyledi.

Akşener yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

Kerkük'te yaşanan olaylara dair Irak Türkmen Cephesi Kerkük Milletvekili Erşat Salihi Bey ile telefonda görüşerek bilgi aldım. Kadim Türk şehrimize, terörün gölgesinin bile düşmesi; sessiz kalınamaz, görmezden gelinemez, kabul edilemez bir hadisedir.



Irak Hükümeti Türkmenlerin iradesini yok saymaya çalışan terör olaylarına karşı bir an önce gereken önlemleri devreye sokmalı ve kardeşlerimizin can güvenliğini garanti altına almalıdır.



Şunu hiç kimse unutmasın ki Türk varlığına saldıranların karşısında durmak neye mal olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin boynunun borcudur! Türk milletinin kalbi her daim Türkmen kardeşleriyle beraberdir! Kerkük Türk'tür, Türk kalacaktır!