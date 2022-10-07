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    Meral Akşener'den Kılıçdaroğlu'na tepki: Kapanan yaralarla uğraşmayalım

    Meral Akşener'den Kılıçdaroğlu'na tepki: Kapanan yaralarla uğraşmayalım

    CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü önerisine 6'lı masadan ilk tepki geldi.
    • Haber Merkezi
    • 07.10.2022 - 09:48
    • Güncelleme : 07.10.2022 - 10:01
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü ile ilgili kanun teklifi, kamuoyunun gündemine oturdu.

    Gündemde başörtüsü sorunu kalmamasına rağmen başörtüsü için yasa teklifi veren CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na, ittifakı olduğu 6'lı masadan da ilk tepki geldi.

    Teklif için DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi'nden destek gören Kılıçdaroğlu'na, İyi Parti Lideri Meral Akşener'den eleştiri geldi.

    "Kapanmış yaralar..."

    Konuyla ilgili Sözcü gazetesine konuşan Akşener, başörtü sorununun daha önce çözüldüğünü belirtip, memleketin başka dertleri olduğunu belirterek "Kapanmış yaraların üzerinde konuşmayı doğru bulmuyorum. Türkiye’nin çok acil çözüm bekleyen sorunları var.” ifadelerini kullandı.

    Meral Akşener den Kılıçdaroğlu na tepki: Kapanan yaralarla uğraşmayalım #1


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