Meral Akşener'den muhalefete rest: Seçimde çalışmadı diyeni fena çarparım

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Türkiye Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimleri geride bırakarak yerel seçimlere odaklandı.

Kritik seçimlerin ardından muhalefet kanadında ise işler iyice sarpa sardı.

Seçim sonrası başta CHP olmak üzere muhalefetin hedefinde İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener vardı.

Muhalefet İyi Parti'yi suçladı

6'lı masa üyeleri Meral Akşener ve İyi Parti'yi seçimlerde gereken desteği vermemekle suçladı.

Bu söylemlere ise Meral Akşener'den sert tepki geldi.

Teşkilat üyelerine seslendi

Akşener, Bursa ziyaretleri kapsamında partisinin il teşkilatıyla bir araya geldi.

Akşener, burada bir konuşma yaparak teşkilat üyelerine seslendi.

"İyi Parti çalışmadı demek koskoca bir yalandır"

Seçim sonuçlarına değinen Akşener, "İyi Parti çalışmadı demek koskoca bir yalandır" ifadelerini kullandı.

"Partime saygısızlık edeni çok fena çarparım"

Akşener, "Partime saygısızlık edeni çok fena çarparım" vurgusu ise dikkat çekti.

"Hatalardan ders çıkarıp asla tekrarlamayacağız"

Muhalefete tepki gösteren İyi Parti Lideri Meral Akşener açıklamasında şunları kaydetti:

Seçim geçirdik. Seçimin sonuçlarıyla ilgili olarak suçlandık, kabulumdur. Bunun sorumlusu hepimiziz. O masada oturan 6 kişi ve 6 kişinin temsil ettiği kişidir. Ama şunu kabul etmiyorum. ‘İyi Partililer çalışmadı’ demek koskoca bir yalandır. İyi Parti'yi cezalandıranlar Sayın Kılıçdaroğlu’na da oy vermediler. Bize de. Bu hatalardan ders çıkarıp asla tekrarlamayacağız. Çünkü seçmen velinimettir.