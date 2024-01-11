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ensonhaber.com

Yerel seçimlere doğru parti liderleri yoğun bir mesai harcıyor.

Zaman daralırken il ve ilçe belediyeleri adayları netleşmeye başladı.

AK Parti'de hazırlıklar tamamlanırken muhalefette ise çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda seçimlere kendi kadrolarıyla girme kararı alan İyi Parti Lideri Meral Akşener, ziyaretlerini sürdürerek adaylarını açıklıyor.

Başbakan sloganları atıldı

Akşener'in bugünkü durağı da Adana oldu.

Burada partililerle bir araya gelen Meral Akşener'in konuşması sırasında salonda, "Başbakan Meral Akşener" sloganları atıldı.

"2023’te bir fedakarlık yaptım"

Bunun üzerine Akşener, şöyle yanıt verdi:

Başbakanlıktan vazgeçtim. Ben istedim ki 2023’te bir fedakarlık yapayım adına başbakanlık dedim. Cumhurbaşkanlığını kazanalım istedim. Ucube sistem değişsin, Türkiye bir nefes alsın istedim. Olmadı…

"Parlamenter sisteme geçiş yapacağız"

Şimdi artık hür ve müstakil bir İyi Parti olarak önce belediyeleri alacağız sonra cumhurbaşkanını işaret ettiğimiz kişi olarak seçeceğiz 2028’de. Ondan sonra da parlamenter sisteme geçiş yapacağız.