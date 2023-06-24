Meral Akşener'den CHP'ye sert sözler: Siz kim milliyetçilk kim! İYİ Parti Kurultayı'nda konuşan Meral Akşener, "İstanbul seçimini biz değil HDP kazandırmış. Yuh muh yok. Bugün hesaplaşıyoruz" dedi. Ayrıca Akşener, "Siz kim milliyetçilik kim" diyerek CHP'ye ağır eleştirilerde bulundu.

İYİ Parti Kurultayı'nda konuşan Meral Akşener, "İstanbul seçimini biz değil HDP kazandırmış. Yuh muh yok. Bugün hesaplaşıyoruz" dedi. Ayrıca Akşener, "Siz kim milliyetçilik kim" diyerek CHP'ye ağır eleştirilerde bulundu.