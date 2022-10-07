Meral Akşener'den sigara itirafı: Günde 2.5 paket içiyordum bıraktım

Günde 2 buçuk paket sigara içtiğini itiraf eden Akşener, sigarayı bırakıp diyete başlaması ile 13 kilo verdiğini söyledi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in son zamanlarda verdiği kilolar merak ediliyordu.

Geçtiğimiz gün Sözcü gazetesini ziyaret eden Akşener’in, burada siyasi söylemlerinin yanı sıra günlük yaşantısı ziyaret sohbetine konu oldu. İyi Parti Lideri 'nin kilo vererek zayflaması da cevap buldu.

Diyete başladı

Siyasi faaliyetlerin arasında beslenme ve sağlığına nasıl dikkat ettiği de merak konusu olan Akşener, sağlığını diyet yaparak koruduğunu söyledi.

Akşener, yurt gezileri sırasında ikram edilen yemekleri ‘diyetteyim’ diyerek reddettiğini ifade etti.

Sigarayı bıraktı, 13 kilo verdi

Akşener, bir dönem sıkı bir sigara tiryakisi olduğunu da itiraf etti.

Önceden günde 2 buçuk paket sigara içittiğini, hayatındaki önemli değişikliklerin sigarayı bırakması ile gerçekleştiğini söyledi.

81 kilodan 68 ‘e düşerek 13 kilo verdiğini belirten Akşener, Instagram üzerinden Diyetisyen Şeyda Coşkun’un kendisini yönlendirdiğini söyledi.

Değişim fotoğrafı ilgi çekti

Açıklamaların ardından, Akşener’deki değişimi gösteren karşılaştırmalı fotoğrafı sosyal medyada büyük ilgi gördü.