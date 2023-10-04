Meral Akşener'den TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a ziyaret Meral Akşener, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'a yeni yasama yılı nedeniyle 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

DHA

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i TBMM'deki makamında kabul etti.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede Akşener'e, Grup Başkanı Koray Aydın, Grup Başkan Vekili Dursun Müsavat Dervişoğlu, Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural ile Denizli Milletvekili Yasin Öztürk eşlik etti.

Akşener'e teşekkür etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni yasama yılı dolayısıyla hayırlı olsun ziyaretinde bulunan İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'e teşekkür ediyorum." dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)