Meral Akşener'den Ümit Özdağ açıklaması: Uzlaşacaklarına eminim

DHA

Türkiye seçimlerde ikinci tura hazırlanıyor...

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çekmeköy'de bulunan bir fabrikayı ziyaret etti.

Meral Akşener, ziyaret sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Hepimizin, hepinizin görüşlerinin dikkate alındığı, Millet İttifakı'nın önerileriyle, Cumhur İttifakı'nın bileşenlerinin önerilerinin çok ters düşeceğini düşünmüyorum parlamenter sisteme geçişte." diyen Akşener şöyle konuştu:

Kılıçdaroğlu ve Özdağ arasındaki görüşmeler ve mutabakat metni ile ilgili soruya yanıt veren Akşener, şu ifadeleri kullandı:

HÜDA PAR'ın Akşener hakkında suç duyurusunda bulunacağının belirtildiği soruya ise, "Evet, bir suç duyurusu. Yani, o benim için şeref madalyasıdır." yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili soruyu yanıtlayan Akşener, açıklamasını şu şekilde tamamladı:

Bir Cumhurbaşkanına yakışmayacak bir tutum bu. Ha montaj, şu montaj, bu montaj. Bu gerçekten bu ülkenin hala seçilmiş Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan seçim gününe kadar ve çok acı gerçekten çok çok ayıp. Çünkü her birimizin ona oy versin vermesin. Her birimizin can güvenliğinden, yani bu ucube sistemi getirdiği güç itibariyle, bizim güvenliğimizden, emniyetimizden sorumlu bir kişinin, yani bir başka vatandaşın bir siyasetçi olabilir ama neticede bir vatandaş Sayın Kılıçdaroğlu ve ben, diğer arkadaşlar bizleri PKK'lılıkla suçlamak yani aklınıza gelebilecek her türlü çirkinlikle suçlamak ve sonra da 'Ne var canım bunda işte, montaj olur, şu olur, bu olur demek' ya ben buna uygun kelime bulamıyorum. Sadece çok üzüldüğümü, çok acı bulduğumu ve bir Cumhurbaşkanının böyle bir duruma düşmesinin gerçekten ayıp olduğuna inanıyorum.