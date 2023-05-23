Meral Akşener'den Ümit Özdağ açıklaması: Uzlaşacaklarına eminim İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu ve Ümit Özdağ görüşmeleri ile ilgili soruya "Dolayısıyla uzlaşacaklarına eminim" dedi.

DHA

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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çekmeköy'de bulunan bir fabrikayı ziyaret etti.

Meral Akşener, ziyaret sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Hepimizin, hepinizin görüşlerinin dikkate alındığı, Millet İttifakı'nın önerileriyle, Cumhur İttifakı'nın bileşenlerinin önerilerinin çok ters düşeceğini düşünmüyorum parlamenter sisteme geçişte." diyen Akşener şöyle konuştu:

Hukukun üstünlüğü, liyakat, şeffaflık, yargının bağımsızlığı konularında çok rahat anlaşılıp bu ucube sistemden, hem de AK Parti'nin gayretiyle de vazgeçileceğine inanıyorum. Belki de hayır burada oldu, bahsettiğim o. Dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu seçildiği andan itibaren elindeki o büyük imkanların ve o acayip gücün kullanılması halinde en fazla AK Partililer bu işe gıcık olur. Onun için hep beraber el birliğiyle geçiş, parlamenter sisteme geçiş olabilir ve daha hızlı olabilir diye düşünüyor ve ben buna inanıyorum.

"Uzlaşacaklarına eminim"

Kılıçdaroğlu ve Özdağ arasındaki görüşmeler ve mutabakat metni ile ilgili soruya yanıt veren Akşener, şu ifadeleri kullandı:

Hayır daha gelmedi. Henüz gelmedi. Şimdi her ikisi o mutabakat metninin üzerinde fikirlerini muhtemelen birleştirdikten sonra, diğer Genel Başkanlara da iletilecektir muhtemelen. Dolayısıyla bir bilgim yok. Çünkü ben görüyorsunuz çalışıyorum. Geldiği zaman fikrimi söylerim ama tekrar söylüyorum; Sayın Özdağ'ın sığınmacılar konusunda, işte 4 madde konusunda anayasanın değiştirilemez 4 maddesi konusunda, 66 madde konusunda Millet İttifakı'nın mensuplarının, bileşenlerinin, paydaşlarının bir itirazı yok. Zaten bizim parlamenter sisteme geçiş konusundaki mutabakat metnimizde de böyle bir durum yok. Dolayısıyla uzlaşacaklarına eminim" ifadelerini kullandı. Akşener, Deva Partisi ve Gelecek Partisi'nin itirazı olduğu söylentisiyle ilgili soruya ise, "Onları bilmiyorum. Gerçekten bilgim yok. Yani beraberiz ya, beraber geziyoruz yani, fırsat yok.

"Benim için şeref madalyasıdır"

HÜDA PAR'ın Akşener hakkında suç duyurusunda bulunacağının belirtildiği soruya ise, "Evet, bir suç duyurusu. Yani, o benim için şeref madalyasıdır." yanıtını verdi.

"Çok acı gerçekten çok çok ayıp"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili soruyu yanıtlayan Akşener, açıklamasını şu şekilde tamamladı: