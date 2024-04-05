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Yerel seçim süreci sona erdi...

Ancak muhalefette iç hesaplaşmalar seçimlerin ardında devam ediyor.

Nevşehir'de iftara katıldı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin merkez belediyesini kazandığı tek yer olan Nevşehir’e teşekkür ziyaretinde bulundu.

Belediye Başkanlığı’nı ziyaret eden Akşener, Başkan Rasim Arı ile bir araya geldi.

Akşener daha sonra belediye meydanında düzenlenen iftara katıldı.

Ağır sözler kullandı

Meral Akşener buradaki konuşmasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ağır sözlerle yüklendi.

'Hırsız' göndermesi

Akşener konuşmasında iki ismede 'hırsız' göndermesinde bulundu.

"Seçilmelerine vesile olduğumuz kişiler"

Akşener, "Dürüstlük nutukları atıp, dürüst olduğuna kefalet koyup seçilmesine vesile olduğumuz kişilerin daha sonra kocaman birer hırsız olduğunu anladık" ifadelerini kullandı.

"Efil efil bir meltem rüzgarı esiyor"

Yerel seçimlere ilişkin değerlendirmede bulunan Meral Akşener de şunları kaydetti:

Şimdi ben milletvekillerimizle ve divanımızla yaptığımız bir toplantının ardından geliyorum buraya. Seçim sonuçlarını bir şekilde değerlendirdik. Oy oranına baktığımızda üzülüyoruz. Ama aldığımız yerlere de baktığımızda sevinçten uçuyoruz. Hafif, içimizin kırıldığı bir sistemden çıktık, genel merkezin salonundan çıktık buraya geldik. Şu an efil efil bir meltem rüzgarı esiyor. Dolayısıyla nereden bakarsan oradan farklı görünen bir iş bu. Seçim çok önemli bir şey. Allah seni utandırmasın.