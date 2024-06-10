Meral Akşener'den yeni hamle: Meclis'e yakın yerde ofis tuttu İyi Parti'de genel başkanlık görevini bıraktıktan sonra siyaset sahnesinde çok görünmeyen Meral Akşener'den dikkat çeken bir hamle geldi. Akşener, çalışmaları için Ankara Çankaya'da Meclis'e yakın bir noktada ofis tuttu.

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İyi Parti'de dağılma süreci devam ediyor...

Yerel seçimlere "hür ve müstakil" girme kararı alan İyi Parti, hedefinin çok altında oy aldı.

Zaten seçim öncesi istifalarla sarsılan İyi Parti, seçim sonrası kongresine gitti.

Görevi Dervişoğlu'na devretti

Meral Akşener'in aday olmadığı kongrede yeni başkan, Müsavat Dervişoğlu oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

Genel başkanlığı bıraktıktan sonra uzun süre siyaset sahnesinde gözükmeyen Meral Akşener, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmeyle dikkat çekmişti.

Dikkat çeken hamle

Bu sürpriz görüşmenin ardından Meral Akşener'den dikkat çeken bir hamle geldi.

Ofis tuttu

Akşener'in TBMM'ye yakın bir mesafede, Çankaya'da Cinnah Caddesi'nde 57 numaralı binanın ikinci katında bir ofis tuttuğu ve taşınma sürecinin başladığı belirtildi.

Bir ay boyunca görüntü vermedi

İyi Parti Genel Başkanlık görevini Müsavat Dervişoğlu'na devreden Akşener, yaklaşık bir ay boyunca görüntü vermemişti.

Akşener, 3 Haziran günü önce Özel Kalem Müdiresi Esma Bekar’ın kayınpederi Mehmet Ayhan Bekar'ın, ardından eski Başbakan Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller'in cenazesine katılmıştı.

Saç rengini değiştirdiği görülen Akşener, 5 Haziran'da da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beştepe'de bir görüşme gerçekleştirmişti.

Yeni dönemin işareti

Meral Akşener'in Çankaya'da ofis tutması, siyasi kariyerinde yeni bir dönemin işareti olarak değerlendiriliyor.

Bu adım, Akşener'in aktif siyasetteki rolünü sürdürme ve yeni stratejiler geliştirme niyetinde olduğunu gösteriyor.