Meral Akşener'den yeni salvo: Partimize uzanan elleri parça parça edeceğim İyi Parti Lideri Meral Akşener katıldığı programda muhalefete yüklenmeye devam etti. Akşener gözdağı vererek, "Yerel seçimlerde hiç umulmayan bir büyükşehir belediyesini kazanacağız" dedi.

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DHA

Yerel seçim öncesi siyaset arenasında gerilim giderek tırmanıyor.

Aday belirleme sürecinin yanı sıra, ittifaklar ve genel seçimden kalan anlaşmazlıklar günyüzüne çıkıyor.

En çok dikkat çeken ise İyi Parti Lideri Meral Akşener ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki gerilim.

Akşener, son günlerde İmamoğlu'na ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'a salvo üzerine salvo veriyor.

Bunun son örneği de Aksaray'da yaşandı. Akşener, ‘Teşkilat Buluşması’ toplantısında partililerle bir araya geldi.

"Hiç umulmayan büyük bir büyükşehiri kazanacağız"

Partililere seslenen Akşener, yerel seçimlerde hiç umulmayan bir büyükşehir belediyesini kazanacaklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Ben başta olmak üzere herkes çalışacak. Allah'a söz veriyorum, size söz veriyorum. Uyku dışında her anımı çalışarak geçireceğim. Sokakta olmadığım zaman telefon başında birilerinden oy istiyorumdur. Her birinizden aynı şeyi istiyorum. Tekrar söyleyeyim. Her birinizden aynı şeyi istiyorum. Ve dolayısıyla bakın şok geçireceksiniz. Şok geçirecekler. Hiç umulmayan büyük bir büyükşehir de dahil olmak üzere kazanacağız."

"O elleri parça parça edeceğim"

İyi Parti içerisine uzanan eller olduğunu ifade eden Akşener şöyle dedi:

Herkesi davet ediyorum. Görelim bakalım herkesin boyu postu kaçmış. Ben kişisel olarak boyumu, postumu, kilomu ölçtürmeye hazırım. Bunun sonuçlarının bedeli varsa onu ödemeye de şerefle hazırım. Buyursun bakalım diğerlerinin durumu ne olacak? Onun için Allah doğrunun yanındadır. Allah haklının yanındadır. Partimize uzanan eller var. Partimizin içine uzanan eller var. Cenabıhak bana nasip edecek. O elleri parça parça edeceğim. Nasıl kıracağım Allah biliyor. Çünkü biz bugüne kadar hiçbir siyasi partinin iç işlerine karışmadık.

"Meclis üyelerimizi istifa ettirildiği bir dönemi hiç yaşamadık"

Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongresine karıştığım iddia edildi. Allah şahidimdir tek bir kelime, bir harf bile etmedim. Beni ilgilendirmez, bizi ilgilendirmez. Ayıptır, günahtır. Allah var. Sopa yedik, dayak atıldı, evlerimiz basıldı. Öyle oldu, böyle oldu. Ama böylesine hadi bakalım aleni bir biçimde ilçe başkanlarımızın, belediye meclis üyelerimizin istifaya zorlandığı, istifa ettirildiği bir dönemi hiç yaşamadık. İnsanlar geçer gider, öncelikle dürüstlük kalır, ahlak kalır ve siyasi partiler kalır. İYİ Parti inşallah Türkiye yaşadığı sürece yaşayacaktır.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)