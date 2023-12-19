Meral Akşener'den yerel seçim açıklaması: İstanbul ve Ankara'da tek başımıza giriyoruz İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Uşak programda yerel seçime sert açıklamalarda bulundu. Akşener partisinin yol haritasını açıklayarak, "Her yerde tek başımıza giriyoruz. Ankara'da da İstanbul'da da her yerde tek giriyoruz" dedi.

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ensonhaber.com

Yerel seçime doğru siyaset arenasında hareketli günler yaşanmaya başladı.

Muhalefet cephesinde ittifak arayışları ve genel seçimdeki gerilimlerin etkisi devam ediyor.

CHP ile İyi Parti arasında gerilim giderek yükselirken İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugünkü Uşak programında sert açıklamalarda bulundu.

Gündeme ilişkin konuşan Akşener, yerel seçime değindi.

"Ankara'da da İstanbul'da da her yerde tek giriyoruz"

Akşener'in açıklaması şu şekilde:

Buradan ilan ediyorum. Tek başımıza giriyoruz, her yerde tek başımıza giriyoruz. Ankara'da da İstanbul'da da her yerde tek giriyoruz. Bu işin sonunda başaracağımıza inanıyorum. Bunun sonucunda bu başarı hepimizindir. Başarısızlık da benimdir. Sorumluluğu yerine getiririm. Eğer bedel ödememi istemiyorsanız, çalışacaksınız.



Hadi bakalım parmak sallayanlar göreceğiz. İyi Parti'nin Genel Başkanı olarak söylüyorum. Parmak uzatanlar, o parmakları teker teker kırarım. Dün yapılan bir televizyon programında gördüm ki dostumuz Türk milletidir.

"İkisi de korktu kabul etmedi"

Genel seçimlerde Millet İttifakı'nda yaşanan sürece değinen Akşener, isim vermeden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı da hedef aldı.

Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü: