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- Meral Akşener'e, Abdullah Sünusi Mısıroğlu'ndan suç duyurusu
Meral Akşener'e, Abdullah Sünusi Mısıroğlu'ndan suç duyurusu
- 27.09.2022 - 13:00
- Güncelleme : 27.09.2022 - 13:14
Mersin'de 24 Eylül'de düzenlenen bir programda konuşmalarından sonra İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
5 Mayıs 2019 tarihinde vefat eden Kadir Mısıroğlu hakkında, Ben Kadınım Umudun Adıyım adlı programda konuşan Akşener'e, Kadir Mısıroğlu'nun oğlu Abdullah Sünusi Mısıroğlu tarafından soruşturma başlatıldı.
Kişinin hatırasına hakaret suç duyurusu
Avukat Emir Akpınar ve Faruk Keleştimur tarafından yapılan suç duyurusunda, 'kişinin hatırasına hakaret' suçunun işlendiği belirtildi.
Akşener'in o sözleri
İHA'nın haberine göre, Akşener, söz konusu programda, "Atatürk'ün o mübarek anasının genelevde çalıştığını söyleyen bir şerefsize gereğini yapamadım, özür diliyorum. Sarayda ağırlandı o şerefsiz, sarayda ağırlandı o ahlaksız. Gereğini yapamadım, özür dilerim, özür." demişti.