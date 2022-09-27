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    Meral Akşener'e, Abdullah Sünusi Mısıroğlu'ndan suç duyurusu

    Kadir Mısıroğlu hakkında konuşan Meral Akşener'e, Kadir Mısıroğlu'nun oğlu tarafından suç duyurusunda bulunuldu.
    • 27.09.2022 - 13:00
    • Güncelleme : 27.09.2022 - 13:14
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    Meral Akşener'e, Abdullah Sünusi Mısıroğlu'ndan suç duyurusu

    Mersin'de 24 Eylül'de düzenlenen bir programda konuşmalarından sonra İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

    5 Mayıs 2019 tarihinde vefat eden Kadir Mısıroğlu hakkında, Ben Kadınım Umudun Adıyım adlı programda konuşan Akşener'e, Kadir Mısıroğlu'nun oğlu Abdullah Sünusi Mısıroğlu tarafından soruşturma başlatıldı.

    Kişinin hatırasına hakaret suç duyurusu

    Avukat Emir Akpınar ve Faruk Keleştimur tarafından yapılan suç duyurusunda, 'kişinin hatırasına hakaret' suçunun işlendiği belirtildi.

    Akşener'in o sözleri

    İHA'nın haberine göre, Akşener, söz konusu programda, "Atatürk'ün o mübarek anasının genelevde çalıştığını söyleyen bir şerefsize gereğini yapamadım, özür diliyorum. Sarayda ağırlandı o şerefsiz, sarayda ağırlandı o ahlaksız. Gereğini yapamadım, özür dilerim, özür." demişti.

    Meral Akşener e, Abdullah Sünusi Mısıroğlu ndan suç duyurusu #1

    Meral Akşener e, Abdullah Sünusi Mısıroğlu ndan suç duyurusu #2


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