Meral Akşener’e doğum günü sürprizi: 68 yaşına girdi İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener 68'inci yaşına partilileriyle birlikte girdi. Yapılan sürprizde Akşener'e seccade hediye edildi.

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ensonhaber.com

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e sürpriz doğum günü...

Akşener, bugün bir yaş daha aldı.

68'nci yaşına girişini kutlayan Akşener, İyi Parti Genel Merkezi girişinde partililer tarafından meşalelerle karşılandı.

Partililerin alkışları arasında makam aracından inen Akşener, genel merkezde kendisi için hazırlanan doğum günü pastasını keserek, kutlamaları kabul etti.

Partililerle fotoğraf çekilerek teşekkür eden Akşener'e, çeşitli hediyeler verildi.

Seccade hediye edildi

Akşenere'e partileler tarafından çicek ve pastanın yanı sıra manevi değeri olan hediyeler takdim edildi.

Yapılan sürprizde partililerden biri ise Akşener'e seccade hediye etti.

Arapça yazılı bir pakette verilen hediyenin hacdan getirildiği düşünüldü.

Partililere teşekkür etti

Kutlamaların ardından Akşener, doğum günü sürprizi için partililere teşekkür etti.