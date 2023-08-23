Meral Akşener'e FETÖ davasında takipsizlik kararı

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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında, 2016 yılında “FETÖ suçlaması” iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Soruşturmanın gizli bir tanığın iddiaları üzerine başlatıldığı biliniyordu. Soruşturmada gizlilik kararı alınmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açtığı soruşturma 7 yıl sonra karara bağlandı.

7 yıl sonra takipsizlik kararı verildi

Başsavcılık soruşturma dosyası hakkında takipsizlik kararı verdi.

"Lekelenmeme hakkının, suçsuzluk karinesinin bir sonucu olduğunun" belirtildiği kararda, "Gizli tanık beyanının tek başına hükme esas alınamayacağı" değerlendirmesi yapıldı.

Karar Akşener'e tebliğ edildi, açıklama yapıldı

Karar, bugün avukatı aracılığıyla Akşener’e tebliğ edildi.

Kararda, şu değerlendirmeler yapıldı:

“Suçsuzluk karinesinin, adil yargılanma hakkının uzantısı olan temel bir hak olduğu, lekelenmeme hakkının da suçsuzluk karinesinin bir sonucu olarak ortaya çıktığı gözetilerek, gizli tanık beyanının tek başına hükme esas alınamayacağı, şüphelinin FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile irtibatlı olduğuna, örgüt ile hiyerarşik bağ kurup; süreklilik, çeşitlilik, yoğunluk içeren eylemlerde bulunarak silahlı terör örgütü üyesi olduğuna ve bunu son döneme tek sürdürdüğüne ilişkin hakkında kamu davasının açılmasını haklı kılacak nitelikte her türlü şüpheden uzak, yeterli, kesin ve inandırıcı bir delil elde edilemediğinden hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar vermek gerekmiştir.”