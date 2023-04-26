Meral Akşener'e hakaret eden şüpheli yakalandı İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e sosyal medya üzerinden hakaret ettiği tespit edilen Suriyeli M.E., gözaltına alındı.

DHA

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir mitinginde Suriyelileri memleketlerine göndereceklerine dair açıklamada bulundu.

Açıklamanın ardından yabancı uyruklu bir kişi sosyal medya hesabından valizini toplarken Meral Akşener'i hedef alarak hakaret ettiği anların videosunu paylaştı.

Şüpheli şahsın kimliği belirlendi

O paylaşımın ardından İstanbul Emniyeti Müdürlüğü konuyla ilgili inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda şüphelinin M.E. olduğu belirlendi.

İstanbul emniyeti Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin Esenyurt'ta kaldığını belirledi.

Adli işlem yapıldı

Şüphelinin kaldığı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.