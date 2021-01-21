Meral Akşener, HDP ile ittifak için farklı çözüm yolları arayışı iddialarını, "Bu iddia işte. Bizim HDP ile herhangi bir yan yana gelişimiz söz konusu değil" ifadeleriyle yalanladı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde esnafı ziyaret etti.

Akşener, ziyaretlerinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Meral Akşener'e, HDP ile ittifak yapmak için farklı çözüm yolları arayışları olduğu iddiası soruldu.

Meral Akşener'e HDP ile ittifak arayışı iddiaları soruldu VİDEO

"YAN YANA GELMEMİZ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Buların sadece iddia olduğunu söyleyen Akşener, "Bizim HDP ile herhangi bir yan yana gelişimiz söz konusu değil. Bu çok enteresan bir şey. Bir başka yün yumağı da bu. HDP 24 Haziran'da seçimlere ayrı girdi, üçüncü parti olarak çıktı. Eğer Türkiye'de insanlar, siyaseti matematik olarak takip ederse ne olduğunu görür. Herkesin oraya dikkat etmesi lazım. Bizde seçim zamanında konuşulur ittifaklar." dedi.

Meral Akşener yeni bir ittifak arayışında iddiası haberi