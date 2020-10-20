Dolar
7.893
0.1815%
Euro
9.3054
0.3223%
Altın
1902.94
-0.0498%
Borsa
1206.95
0.131%
G. Altın
482.933
0.1293%
Bitcoin
93083.95
0.3628%
EXEN Coin
11.59
-0.84%
18ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 18 C
    Meral Akşener'e, HDP ile yakınlaşma oldu mu sorusu

    Meral Akşener'e, HDP ile yakınlaşma oldu mu sorusu

    Meral Akşener, partisinin grup toplantısı sonrasında "Ümit Özdağ'ın partinin HDP ile yakınlaştı iddiası" sorulması üzerine sinirlendi.
    • Haber Merkezi
    • 20.10.2020 - 11:08
    • Güncelleme : 20.10.2020 - 11:08
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Meclis'te partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

    Toplantı sonrası basın mensuplarının da sorularını yanıtlayan Akşener'e, dün İyi Parti Milletvekili Ümit Özdağ'ın, CNN Türk’te katıldığı Tarafsız Bölge’de, partisinin HDP ile yakınlaştığı iddiaları da soruldu.

    "O ÇOK BÜYÜK BİR YALANCIDIR"

    Bir gazetecinin "HDP ile yakınlaştığını söyledi Ümit Özdağ, partinin" demesi üzerine Akşener, sinirlenerek "O çok büyük bir yalandır, yalancıdır bunu söyleyen..." ifadelerini kullandı.

    Meral Akşener e, HDP ile yakınlaşma oldu mu sorusu #1

    Meral Akşener, HDP sorusuna sinirlendi İZLE

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir