Meral Akşener, HDP'den kendilerine parti ziyaretleri kapsamında bir talep gelmediğini söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı partisinin genel merkezinde ağırladı.

İki lider, kurmaylarıyla birlikte yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Meral Akşener'e HDP sorusu VİDEO

HDP'NİN ZİYARET TALEBİ SORULDU

Meral Akşener'e HDP'nin parti ziyaretlerine başladığı hatırlatılarak "HDP parti ziyaretlerine başladı. İYİ Parti'den de randevu isteyeceklerini belirttiler ancak takdir onların ifadelerini kullandılar. Siz böyle bir davet gelirse kabul edecek misiniz?" sorusu yöneltildi.

"DAVET GELMEDİ"

Akşener soruya "Henüz öyle bir talep gelmedi." şeklinde cevap vermesiyle muhabir bu kez talep gelirse kabul edip etmeyeceğini sordu.

Akşener bu soruya da "Davet gelmedi. Farzu muhal üzerinden neden konuşalım." ifadeleriyle cevap verdi.