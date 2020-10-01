Dolar
7.7414
0.2603%
Euro
9.0934
0.4107%
Altın
1896.29
0.5594%
Borsa
1149.92
0.4086%
G. Altın
472.601
1.195%
Bitcoin
84086.81
1.0906%
22ºC
İstanbul
Güneşli 22 C
    Meral Akşener'e İyi Parti Genel Merkezi'ndeki kavga soruldu

    Meral Akşener'e İyi Parti Genel Merkezi'ndeki kavga soruldu

    İyi Parti Genel Merkezi'nde çıkan tekme tokat kavgaya dair görüşü sorulan Meral Akşener, bu konuda konuşmak istemediğini söyledi.
    • AA
    • 01.10.2020 - 12:48
    • Güncelleme : 01.10.2020 - 12:48
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Başkanı ve grup başkanvekillerinin seçileceği toplantıya katılmak üzere Meclis'e gitti.

    AYM TARTIŞMASI

    Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akşener, Bahçeli'nin, "Anayasa Mahkemesi yeni hükümet sisteminin doğasına uygun şekilde yeni baştan yapılandırılmalıdır." açıklamasını değerlendirdi.

    Akşener, "Biz bu konuyu anlamaya çalışıyoruz. Önce, Sayın Soylu Anayasa Mahkemesiyle ilgili bir tartışma başlattı. Dün Sayın Bahçeli'nin beyanını okudum. Burada anlamaya çalıştığımız şey şu: Sayın Soylu ve Sayın Bahçeli birlikte bir çalışma mı yapıyor yoksa AK Parti ve Sayın Bahçeli bir çalışma mı yapıyor?" diye konuştu.

    Meral Akşener'e İyi Parti Genel Merkezi'ndeki kavga soruldu VİDEO

    GENEL MERKEZDE YAŞANANLAR

    İyi Parti Genel Merkezi'nde yaşanan gerginlikle ilgili bir soru üzerine Akşener, "Bizim derdimiz memleket meselesi, derdimiz işsizlik, bizim derdimiz umutsuz gençler. Dolayısıyla iç meselelerimizle Türkiye'yi meşgul etmeyi doğru bulmuyorum." dedi.

    İyi Parti'de ortalık karıştı haberi

    Meral Akşener e İyi Parti Genel Merkezi ndeki kavga soruldu #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir