Meral Akşener'e kendisine benzeyen bez bebek hediyesi

Güneşin Kadınları isimli kadın kooperatifinden bir heyeti kabul eden Akşener'e verilen hediye, İyi Parti Lideri'ni şaşırttı.

İyi Parti Kadın Kolları Başkanlığı'nın girişimiyle başlatılan Güneşin Kadınları Kadın Kooperatifleri, kuruluşlarının birinci yılında 11 il yöneticisiyle birlikte, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i makamında ziyaret etti.

BEZ BEBEK

Kooperatif yöneticileri Akşener’e, bir televizyon programında “Torunum bana hasret” sözlerini hatırlatarak, bu yüzden torununa vermesi için Meral Akşener’e benzeyen el üretimi bez bebek hediye etti.

KUAFÖRDEN DAHA İYİ KESMİŞ

Saçları kendisi gibi kesilen bebek için, “Kuaförden daha iyi kesmiş…Bu benmişim” diyerek kadınları güldüren Akşener, hediye için teşekkür etti.

Meral Akşener'e kendisine benzeyen bez bebek hediye ettiler VİDEO