Meral Akşener’e ‘Kıpkırmızı Oda’ uyarlaması Devirdiği masaya geri dönen, asla yapmam dediklerini bir bir yaparak çelişkiye düşüren, kendi çevresini bile artık küstüren İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener için hazırlanan parodi, kahkahalara boğdu. Animasyon görüntülerle Akşener’in siyasi vizyonu tiye alındı…

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Yola çıktığı 6’lı masayı istediği aday gösterilmeyince dağıtan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bu tavrını çok sürdüremedi.

Masaya geri dönen Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına boyun eğdi.

Ancak bu Akşener için sonun başlangıcı gibi oldu.

Milliyetçiliği sorgulanıyor

Bugüne kadar HDP ile isminin bile yan yana gelmesini istemeyen Akşener, gizli ittifakın bir parçası haline dönüştü.

Kendi partisinden tepkiler gören Akşener’in milliyetçiliği sorgulanmaya başladı.

Yine de meydanlara çıkabilen Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş üzerinden oy devşirmeye çalıştı.

İzleyenleri kahkahalara boğan video

14 Mayıs’ta yapılacak olan seçim için il il gezen Akşener için öyle bir animasyon hazırlandı ki, izleyenler kahkahalara boğuldu.

Bir zamanların dikkat çeken programlarından biriydi “Kırmızı Oda”…

Reyting rekorları kıran ve dizi içeriği gibi hazırlanan program, bu kez siyasi arenaya uygulandı…

Siyasi çelişki ve tedavi süreci...

Akşener’in katıldığı varsayılarak hazırlanan görüntüler, izleyenleri hem güldürdü, hem de düşündürdü.

Parodi bir hesaptan paylaşılan video, binlerce kez izlendi.

Akşener’in psikolojik sorunlarına çözüm aramak için tedavi sürecine başladığı ve görüşmeye gittiği psikolog ile arasında geçen konuşmaların yer aldığı video, bir şaka ile başladı…

“Kıpkırmızı Oda”

“Kıpkırmızı Oda”ya giren Akşener’e psikoloğu, daha önce dağıttığı 6’lı masa üzerinden espriyi patlattı.

“Hocam” diyerek odaya giren Akşener’e psikoloğunun “Otur bakalım ama kalkmayacaksan otur” dediği, buna cevaben de Akşener’in “Komik mi hocam?” diyerek sitem ettiği anlar yer aldı.

Karşılıklı devam eden konuşmalarda Ersan Şen, HDP, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş üzerinden Akşener’in tavrı, tiye alındı.

Akşener, tiye alındı

İşte gülümseten o ifadeler:

Meral Akşener: Hiçbir şey istediğim gibi olmadı, parti paramparça, berbat hissediyorum.

Psikolog: Bunca çelişkiyi nasıl kaldırsın yüreğin?

Meral Akşener: Ne çelişkisi?

Psikolog: Bir gram tutarlılığın kalmadı artık Meral. Bünyen kaldırmıyor artık anlasana… Söylediğin her şeyi yuttun, her şeyi sineye çektin

Meral Akşener: Neyi sineye çektim?

Psikolog: HDP’nin olduğu yerde olmam dedin. Kazanacak oy olsun, Kemal’i kabul etmem dedin. Altılı masada ölümü gösterdiler sıtmaya razı gelmem dedin. Ya tarih yazacağız, ya tarih olacağız dedin. Ah Meral görmüyor musun ne çok çelişki sığdırmışsın şuncacık ömrüne?

Meral Akşener: Kabuslar görüyorum, onu görüyorum. Elinde ateş, gözlerinde kıvılcım olan biri.

Psikolog: Ersan Şen mi?

Meral Akşener: Evet. Bir de dev bir sifon tarafından çekiliyormuşum gibi kabuslar var. Arkadan da piyano sesleri geliyor. Destek alıyorum. Doktor birkaç haftaya kadar milliyetçiliği tamamen bırakabileceğimi söyledi. Böyle giderse, HDP ile bizzat kendi başıma masaya oturabilirmişim. Ama içim öfke dolu. Yapayalnız hissediyorum. Ekrem, Mansur, herkes yarı yolda bıraktı beni.

Psikolog: Peki ya sen? Asıl sen beraber olduğun herkesi yarı yolda bırakmadın mı? Çiller’i, Bahçeli’yi, 6’lı masayı, Ersan Şen’i, hatta kendi seçmenini.

Meşhur kurşun atma sahnesi

Bu arada videonun son kısmında da Akşener’in meşhur kurşun atma sahnesine yer verildi.

Kurşunları sinirle tek tek masaya indiren Akşener’in yüzündeki ifade ise seçim sürecini yansıtır nitelikte oldu.