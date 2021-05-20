Meral Akşener, Rize'nin her yerinde tepkiyle karşılandı

Rize'ye giden Meral Akşener, Netanyahu benzetmesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hemşehrilerinin protestolarıyla karşı karşıya kaldı.

Rize'nin İkizdere ilçesinde taş ocağı bahane edilerek düzenlenen eylemlere İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den destek geldi.

Bölgeye giden Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik 'Netanyahu' benzetmesi nedeniyle Rizelilerin tepkisiyle karşılaştı.

Rizeliler, yazdıkları yazılar ve astıkları pankartlarla hemşehrileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılan çirkin benzetmeyi kınadı.

"BURASI RİZE, LAF ETTİRMEYİZ REİSE"

Akşener ve İyi Partili heyetin konvoyunun güzergahına "Burası Rize, laf ettirmeyiz Reise" pankartı asıldı.

Ayrıca bir tabelaya da Meral Akşener ile İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yüzünün brileştirildiği fotoğraf yapıştırılarak "İsrail uşağı Meral" yazıldı.