Meral Akşener'i eleştiren TELE1'e şok: İyi Parti reklamı kesti Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, İyi Parti'nin kendilerine reklam vermemesi nedeniyle tehditler savurdu. Yanardağ, "Demek ki, TELE1 izleyicilerinin oyunu istemiyorlar. Kendileri bilir, canları sağolsun. Tele1 izleyicisinin de elbette bir yanıtı olur" dedi.

14 Mayıs'ta seçimlere az bir zaman kaldı.

Çalışmalar bu kapsamda yürütülürken Millet İttifakı'nda adaylık krizi yaşanmıştı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına yönelik sert bir açıklama yapmıştı.

Akşener daha sonra ikna edildi ve Kılıçdaroğlu'nun adaylığı açıklandı.

Akşener'in bu tutumu sonrası İyi Parti'yi ağır bir şekilde eleştiren TELE1 ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

İyi Parti, TELE1'i görmezden geldi

İyi Parti, birçok TV kanalında yayınlanan seçim reklamını CHP'ye yakınlığıyla bilinen Tele1'e vermedi.

Bu hamle sonrası kendilerine reklam verilmediği öğrenen TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ küplere bindi.

Reklam alamayınca tehditler savurdu

Yanardağ, İyi Parti'ye ve Meral Akşener'e tehditler savurdu.

Yanardağ, İyi Parti'nin reklam verdiği televizyon kanalları arasında TELE1'in olmamasından şikayet ederek şu ifadeleri kullandı:

"1- TV'lerde çok tuhaf bir İyi Parti-Meral Akşener reklamı başladı. E.İmamoğlu ve M.Yavaş, reklam filminin neredeyse başından sonuna kadar Akşener'in yanında görünüyor. Mesaj şu; "Onları biz CB yardımcısı adayı yaptık"! Bu doğru da şık da değil. İki başkan da emir eri değil.

2- Akşener, Millet İttifakı masasını devirmeye kalkışınca büyük tepki çekti. İrtifa kaybetmeye başladı. İyi Parti baraj sınırına kadar daraldı. Çünkü, millet karırını vermiş, diktatörlük girişimi karşısına tek adayla (birleşik bir blokla) çıkmak konusunda kararını vermişti.

3- Akşener ve İyi Parti yönetimi, bu toplumsal dalgayı geç gördü. Dayatmadan vazgeçti ve geri çekildi. İyi de yaptı. Ben de, "Eleştirilerimi geri çekmedim, askıya aldım" diye açıklama yaparak, Akşener'in Millet İttifakı'na dönüşü olumlu buldum, destekledim. Hala aynı kanıdayım.

4- Kılıçdaroğlu, anketlere göre İyi Parti olmasa da kazanıyordu. Akşener, Millet İttifakı'na döndüğünde büyük güç ve güven kaybetmişti. Artık ne eski etkisi ne de eski ağırlığı vardı. İşte son reklam kampanyası, bir imaj ve güç toparlama girişimidir.. Ama yine yanlış bir girişim.

5- İyi Parti, bizi kampanyanın dışında tutmuş, reklamı TELE1'e vermemiş. İyi olmuş. Bizi rahatsız olacağımız bir reklamı yayınlamaktan kurtarmış. Demek ki, TELE1 izleyicilerinin oyunu istemiyorlar. Kendileri bilir, canları sağolsun. Tele1 izleyicisinin de elbette bir yanıtı olur.

6- Önemi yok, ama TELE1'e neden reklam vermediklerini biliyoruz. Millet İttifakını Akşener dağıtmaya kalktığında, en sert tavrı biz koyduk.. Kamuoyu tepkisini harekete geçirdik. İyi Parti'nin masaya dönüşünde etkili olduk. Makul bir uzlaşma sağlandı.. İyi de oldu. Neden budur.