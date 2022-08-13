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- Meral Akşener'i sokak köpeği ısırdı
Meral Akşener'i sokak köpeği ısırdı
Bilecik gezisinde sokak köpeği tarafından ısırılan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e kuduz aşısı yapıldı.
- Haber Merkezi
- 13.08.2022 - 10:18
- Güncelleme : 13.08.2022 - 10:23
Muhalefet liderlerinin Anadolu turu 2023 seçimleri öncesi devam ediyor.
Bu kapsamda İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz hafra Bilecik'teydi.
Bilecik programı kapsamında Pazaryeri ilçesine gelen Akşener, halk pazarına ziyarette bulundu, vatandaşlarla bir araya geldi.
Geziye ilişkin bir ayrıntı ise yeni ortaya çıktı.
Bilecik'te köpek ısırdı
Akşener, pazar yeri ziyaretinde bir sokak köpeğinin saldırısına uğradı.
İyi Parti Lideri korumalarının müdahalesiyle kurtarılırken köpeğin ısırığına maruz kaldı.
Akşener'e beraberindeki sağlık ekipleri anında müdahale etti.
Kuduz aşısı yapıldı
Sağlık personeli tarafından Akşener'e kuduz aşısı yapıldı.
Akşener aşıdan sonra programına ara vermeden ziyaretini sürdürdü.