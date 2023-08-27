Meral Akşener'in açıklamaları sonrası İyi Parti'den yerel seçim kararı Meral Akşener'in Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a yönelik, "Keşke herkes bizler kadar fedakar, yürekli olabilseydi. Maalesef olamadılar" ifadelerini değerlendiren İyi Parti kurmayları, iki ismin yeniden aday olması durumunda desteklenmeyeceğini söyledi.

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Seçimlerin kaybedilmesinin ardından iç hesaplaşmanın başladığı CHP'nin ardından gözler İyi Parti'ye çevrilmişti.

26 Ağustos'u işaret eden Akşener, yaptığı açıklamalarla İyi Parti'nin yerel seçimlere tek başına gireceğini söyledi.

Ayrıca seçmeninden özür dileyen ve yenilgiye engel olamadıklarını söyleyen Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına iki kazanacak aday çıkardıklarını söyledi.

"Keşke bizler kadar yürekli olabilselerdi"

Akşener daha sonra, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı kastederek, "Allah'ım şahittir ki, ne yaptıysam seçimleri kazanmak için yaptım. Keşke herkes bizler kadar fedakar, yürekli olabilseydi. Maalesef olamadılar" dedi.

Akşener'in ifadeleri sonrası İyi Parti kurmayları açıklamaları değerlendirdi.

Akşener’in cumhurbaşkanı adaylığı çıkışına karşılık vermeyen ABB Başkanı Mansur Yavaş ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na “Keşke herkes bizim kadar yürekli olabilseydi” dediğine dikkat çeken kurmaylar, CHP’nin Ankara’da Yavaş’ı, İstanbul’da da İmamoğlu’nu aday göstermesi durumunda İyi Parti’nin onları desteklemeyeceğini belirtti.

İyi Parti, İmamoğlu ve Yavaş'ı desteklemeyecek

Cumhuriyet'in haberine göre kurmaylar bunun gerekçesi olarak da Akşener’in seçimlerden önce iki isme Cumhurbaşkanı adaylığı çağrısı yapmasını, ancak ikilinin bu çağrıya karşılık vermemesini gösteriyor.

Yine İyi Partili kurmaylar tarafından Akşener’in de bu nedenle dünkü konuşmasında “Keşke herkes bizim kadar yürekli olabilseydi” göndermesini yaptığı ve iki ismin “Ateşten gömleği giyemediğini vurguladığı” söyleniyor.