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    Meral Akşener'in Ayasofya sözleri gündemde

    Akşener, Ayasofya kararından önce "Buradan iddia ediyorum; Sayın Erdoğan onu açamaz" ifadelerini kullanmıştı.
    • Haber Merkezi
    • 11.07.2020 - 09:38
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    Meral Akşener'in Ayasofya sözleri gündemde

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın sözleriyle başlayan süreçte sona gelindi ve Ayasofya ibadete açıldı.

    Ayasofya'nın ibadete açılmasının tartışıldığı günlerde İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Nevşin Mengü'ye yaptığı açıklamada iddialı konuşmuştu.

    "ERDOĞAN ONU AÇAMAZ..."

    Akşener, "Buradan iddia ediyorum; Sayın Erdoğan onu açamaz." ifadeleriyle Ayasofya'nın ibadete açılmasının mümkün olmadığını savunuyordu.

    Aradan günler geçti ve Ayasofya, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ibadete açıldı.

    Bu kararın ardından Akşener'in sözleri yeniden dolaşıma girdi.

    Meral Akşener: Erdoğan Ayasofya'yı açamaz VİDEO

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