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    Meral Akşener’in Bayburt ziyaretinde vatandaşlarla partililer arasında arbede

    Meral Akşener’in Bayburt ziyaretinde vatandaşlarla partililer arasında arbede

    İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Bayburt’ta esnaf ziyareti yaptığı sırada partililerle bazı vatandaşlar arasında arbede yaşandı.
    • İHA
    • 16.08.2021 - 20:49
    • Güncelleme : 16.08.2021 - 21:41
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    Gümüşhane’den karayoluyla bugün akşam saatlerinde Bayburt’a gelen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, merkezde esnaf ziyaretinde bulundu.

    Akşener’in dükkan içerisinde esnafla görüştüğü sırada dışarıda gergin anlar yaşandı.

    PARTİLİLERLE VATANDAŞLAR ARASINDA YUMRUKLU ARBEDE ÇIKTI

    İddiaya göre, bir vatandaşın “FETÖ’cü” demesi üzerine partililerle bazı vatandaşlar arasında yumruklu arbede yaşandı.

    Arbede güvenlik güçlerinin müdahalesiyle sonlandırıldı.

    Meral Akşener’in Bayburt ziyaretinde vatandaşlarla partililer arasında arbede VİDEO

    'RECEP TAYYİP ERDOĞAN' SLOGANLARI

    Daha sonra bir grup vatandaş İyi Partilileri yuhalayarak “Recep Tayyip Erdoğan” sloganları attı.

    Meral Akşener’in Bayburt ziyaretinde vatandaşlarla partililer arasında arbede #1

    Meral Akşener’in Bayburt ziyaretinde vatandaşlarla partililer arasında arbede #2

    Meral Akşener’in Bayburt ziyaretinde vatandaşlarla partililer arasında arbede #3

    Meral Akşener’in Bayburt ziyaretinde vatandaşlarla partililer arasında arbede #4

    Meral Akşener’in Bayburt ziyaretinde vatandaşlarla partililer arasında arbede #5

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