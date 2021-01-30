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    Meral Akşener'in CHP’den istifa eden vekiller hakkındaki ilk yorumu

    Meral Akşener'in CHP’den istifa eden vekiller hakkındaki ilk yorumu

    Muharrem İnce'nin partisine katılmak için istifa eden 3 CHP'li vekil için Meral Akşener "Bu arkadaşlar seçmene hesap verecekler" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 30.01.2021 - 17:41
    • Güncelleme : 30.01.2021 - 18:03
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    İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün Halk TV'de gazeteci Suat Toktaş'ın konuğu oldu.

    CHP milletvekilleri; Mehmet Ali Çelebi, Özcan Özel, Hüseyin Aksoy'un CHP'den istifa etmelerinin yankıları sürerken, programda gündeme dair açıklamalar yapan İyi Parti Lideri Akşener, istifalar ile değerlendirmelerde bulundu.

    Aynı olayların kendi partisinde de olduğunu ve isitifa eden vekillerin seçmene hesap vereceğini söyleyen Akşener, şu ifadeleri kullandı;

    KILIÇDAROĞLU'NDAN ALLAH RAZI OLSUN

    "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bir kere daha huzurlarınızda teşekkür ediyorum. İYİ Parti’nin seçime girmesini sağladı. Allah ondan razı olsun. 15 milletvekili arkadaşımdan Allah razı olsun. Ölünceye kadar çoluğuma çocuğuma vasiyet ettim ailem onlara dua etsin diye.

    Meral Akşener in CHP’den istifa eden vekiller hakkındaki ilk yorumu #1

    SEÇMENE HESAP VERECEKLER

    Şimdi bu konuda konuşmak kolay değil, arkasını bilmiyorum. Seçmene cevap vermek zorunda kalacağız hep birlikte. Bu istifa eden arkadaşlarımız da netice itibariyle alacakları tutumlarla seçmene cevap verecekler. Biz de benzer şeyler yaşadık.

    Partilere ağır şeyler söyleyerek ayrılmalar, seçmenin karşısındaki haklı görme konusunda uzaklaştırır. Muhalif seçmen bekler ki orada mücadeleyi sürdüresiniz.

    BU OLAYLAR KİMSENİN YANINA KAR KALMAZ

    CHP'den kopan arkadaşların tutumları, söylemleri, eylemleri önemlidir. Kimsenin yanına kar kalmıyor bu işler, seçmenin istediği kendi partisi içerisinde mücadele."

    Meral Akşener in CHP’den istifa eden vekiller hakkındaki ilk yorumu #2

    Meral Akşener: CHP’den istifa eden arkadaşlarımız seçmene hesap verecek İZLE

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