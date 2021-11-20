Türkiye'nin geleceği hakkında endişeli olduğunu belirterek sahaya inen Meral Akşener, Denizli'de kendisini dinleyen kalabalığı görünce erken seçim isteğini yineledi.

Ekonomide yaşanan gelişmeler Türk siyasetini de hareketlendirdi.

AK Parti ile MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın karşısında yer alan Millet İttifakı, erken seçim için hükümeti baskı altına aldı.

Hükümetin erken seçime sıcak bakmamasına rağmen muhalefet partileri, mitingler düzenlemeye başladı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bu kapsamda Denizli'de halkın karşısına çıktı.

Kendisini karşılayan kalabalığa hitap eden Meral Akşener, iktidarın değişeceğini söyledi.

"TEK ÇÖZÜM VAR, SEÇİM"

Akşener, "Milletin başa getirdiği iktidar, eğer işini yapamıyorsa; milleti açta, açıkta bırakıp, memleketi zora sokuyorsa; O sandık gelir, milletin şaşmaz iradesi son sözü söyler. Millet kararını verir, ve işini iyi yapacak olana, gider yetkiyi verir.

Türkiye bugün, çok derin bir krizle karşı karşıya. Şimdi ben de size soruyorum; Bu iktidar, şu anda millete gidebiliyor mu?

Yüzleri var mı? Esnafın arasına çıkabiliyorlar mı? Halkın arasına, tarım köylüsünün arasına gelebiliyorlar mı? Pamuk tarlasına girebiliyorlar mı? Pancarda varlar mı? Çarşıda pazarda gezebiliyorlar mı? Gençlerin karşısına çıkabiliyorlar mı? Öyleyse, tek çözüm var; Seçim! Seçim! Seçim!" şeklinde konuştu.

Meral Akşener'in Denizli mitingi VİDEO