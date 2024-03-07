DHA
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim çalışmaları kapsamında Kartal'da esnafı ziyaret etti.
Akşener'in Çınar Caddesi'ndeki ziyareti sırasında İyi Partililer, cadde üzerinde Yeniden Refah Partisi'nin pankartını asmak isteyen kişiye tepki göstererek engel olmak istedi.
Akşener'in Kartal ziyaretinde olay çıktı
Tartışmanın büyümesiyle Yeniden Refah Partili kişi ile İyi Partililer arasında arbede çıktı.
Olay yerine polis ekipleri geldi.
Yeniden Refahlı şahısla İyi Partililer birbirine girdi
Tartışmanın devam etmesi üzerine pankart asmaya çalışan kişiye saldıran İyi Partililere polis engel olmaya çalıştı.
Polis ekipleri, pankart asmak isteyen Yeniden Refah Partili kişiyi bir apartmana sokarak İyi Partililerden uzaklaştırmaya çalıştı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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