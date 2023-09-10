Meral Akşener'in 'FETÖ' soruşturmasına suç duyurusu

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında, 2016 yılında “FETÖ suçlaması” iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
Soruşturmanın gizli bir tanığın iddiaları üzerine başlatıldığı biliniyordu. Soruşturmada gizlilik kararı alınmıştı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açtığı soruşturma 7 yıl sonra karara bağlandı.
Başsavcılık soruşturma dosyası hakkında takipsizlik kararı verdi.
"Tüm sorumlular hakkında her türlü yargısal yola başvurulacaktır"
Soruşturmanın geçtiğimiz günlerde takipsizlikle sonuçlanması ardından ihbar sahiplerine suç duyurusunda bulunulduğu açıklandı.
İYİ Parti'den yapılan açıklamada, "7 yıl boyunca Sn. Genel Başkan’ın bir soruşturma tehdidi altında yaşamasına, siyasi faaliyetlerini bu zorluk ve baskı içinde yürütmesine, gerek siyasi rakipleri gerekse bazı basın-medya kuruluşlarının hedefi haline gelmesine, lekelenmeme hakkının ihlaline neden olan tüm sorumlular hakkında her türlü yargısal yola başvurulacaktır." denildi.
"Suç uydurma maddesi uyarınca gerekli şikayetler yapılmıştır"
İyi Parti'den yapılan açıklama ise şu ifadelere yer verildi:
İyi Parti Genel Başkanı Sn. Meral Akşener hakkında, 2016 yılında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği iddiasıyla başlatılan ve son 4 yılı gizli yürütülen soruşturma, nihayet 7 yıl sonra verilen takipsizlik kararıyla Sn. Genel Başkan’ın ve vekillerinin erişimine açılmıştır.
Dosyanın erişime açılmasıyla Sn. Genel Başkan’ın siyasi yaşamına 7 yıldır bir baskı unsuru olarak sirayet eden bu soruşturmayı başlatan unsurun, kimliğini gizleyen bir şahsın 15.07.2016 hain darbe girişiminden 2 gün sonra suç uydurarak yaptığı isimsiz bir BİMER ihbarı olduğu öğrenilmiştir.
İlginçtir ki; sonraki tarihlerde de Türkiye’nin dört bir yanından organize bir girişim gibi benzer içerikli birçok ihbar yapılmış, bu ihbarlarda ortak bir dille Sn. Genel Başkan’ın 15 Temmuz 2016 tarihinden önceki konuşmalarında darbe girişimi tarihini işaret ettiği, hükümetin değişeceğini ima ettiği, darbenin haberciliğini yaptığı, neden hala tutuklanmadığı vb. Sn. Genel Başkan hakkında gerçeğe aykırı olmakla birlikte son derece ağır isnatlar yaratılarak suç uydurulmuştur.
Oysa örnek verilecek olduğunda Sn. Genel Başkan’ın bu söylemleriyle işaret ettiği tarihin 15 Temmuz 2016 değil, Milliyetçi Hareket Partisi’nin 15 Mayıs 2016 tarihli kurultay tarihi olduğu açıktır ve sadece söz konusu ihbarcıların delil adı altında gösterdikleri ve Sn. Genel Başkan’ın herkese açık kaynaklardaki konuşmalarının dinlenmesi ile bile anlaşılabilmektedir.
Hal böyleyken ilgili illerin savcılıkları konuyu tetkik edip ivedilikle Sn. Genel Başkan’ı aklayan bir karar vermek yerine, hiçbir hukuki zemine oturtamadığımız yetkisizlik kararları vererek bu dosyaları Ankara’ya göndermişler, bu şekilde şikayetler Ankara’da toplanıp birleştirilmiş ve Sayın Genel Başkan’ın FETÖ’PDY silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak / örgüte üye olmakla suçlandığı soruşturmanın kaynağını oluşturmuşlardır.
Gelinen noktada 7 yıl boyunca Sn. Genel Başkan’ın bir soruşturma tehdidi altında yaşamasına, siyasi faaliyetlerini bu zorluk ve baskı içinde yürütmesine, gerek siyasi rakipleri gerekse bazı basın-medya kuruluşlarının hedefi haline gelmesine, lekelenmeme hakkının ihlaline neden olan tüm sorumlular hakkında her türlü yargısal yola başvurulacaktır.
Bugün tarihi itibariyle de ilk olarak Sn. Genel Başkan hakkında suç uydurarak yıllarca FETÖ üyeliği, terör örgütünün propagandasını yapmak, Anayasal düzene karşı suçlar kapsamında soruşturulmasına neden olan ihbar sahipleri hakkında Ceza Kanunumuzda açıkça düzenlenmiş suç uydurma maddesi uyarınca gerekli şikayetler yapılmıştır.