Meral Akşener'in 'FETÖ' soruşturmasına suç duyurusu İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'FETÖ üyeliği' kapsamında yürütülen soruşturmanın takipsizlikle sonuçlanmasının ardından İyi Parti tarafından ihbar sahiplerine suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi. Yapılan açıklamada "Tüm sorumlular hakkında her türlü yargısal yola başvurulacaktır" denildi.

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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında, 2016 yılında “FETÖ suçlaması” iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Soruşturmanın gizli bir tanığın iddiaları üzerine başlatıldığı biliniyordu. Soruşturmada gizlilik kararı alınmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açtığı soruşturma 7 yıl sonra karara bağlandı.

Başsavcılık soruşturma dosyası hakkında takipsizlik kararı verdi.

"Tüm sorumlular hakkında her türlü yargısal yola başvurulacaktır"

Soruşturmanın geçtiğimiz günlerde takipsizlikle sonuçlanması ardından ihbar sahiplerine suç duyurusunda bulunulduğu açıklandı.

İYİ Parti'den yapılan açıklamada, "7 yıl boyunca Sn. Genel Başkan’ın bir soruşturma tehdidi altında yaşamasına, siyasi faaliyetlerini bu zorluk ve baskı içinde yürütmesine, gerek siyasi rakipleri gerekse bazı basın-medya kuruluşlarının hedefi haline gelmesine, lekelenmeme hakkının ihlaline neden olan tüm sorumlular hakkında her türlü yargısal yola başvurulacaktır." denildi.

"Suç uydurma maddesi uyarınca gerekli şikayetler yapılmıştır"

İyi Parti'den yapılan açıklama ise şu ifadelere yer verildi: