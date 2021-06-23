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    Meral Akşener'in korumalarından gazetecilere müdahale

    Grup toplantısının ardından soru sormak isteyen basın mensupları Meral Akşener'in korumaları tarafından engellendi. Gazetecilerin tepkisi ile karşılaşan Akşener, geri dönerek özür diledi.
    • Haber Merkezi
    • 23.06.2021 - 16:46
    • Güncelleme : 23.06.2021 - 16:49
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    Meral Akşener'in korumalarından gazetecilere müdahale

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu.

    Toplantı sonrası kendisine soru sormak isteyen bir gazeteci, Akşener'in korumalarının müdahalesiyle karşılaştı.

    KORUMALARI İZİN VERMEDİ

    Soru sormasına müsade edilmeyen basın mensubu, korumalar tarafından engellendi. Ayrıca elindeki gözlük de korumaların araya girmesi sonucu yere düştü.

    TEPKİLER ÜZERİNE ÖZÜR DİLEDİ

    Basın mensuplarının tepkisi ve şikayeti üzerine Akşener geri döndü.

    Sorularına cevap vermeyeceğini dile getiren Akşener "Tamam, bak senden özür diliyorum. Soruna cevap vermeyeceğim ama özür diliyorum" diyerek uzaklaştı.

    Meral Akşener in korumalarından gazetecilere müdahale #1

    Meral Akşener in korumalarından gazetecilere müdahale #2

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