Meral Akşener'in korumalarından gazetecilere müdahale

Grup toplantısının ardından soru sormak isteyen basın mensupları Meral Akşener'in korumaları tarafından engellendi. Gazetecilerin tepkisi ile karşılaşan Akşener, geri dönerek özür diledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu.

Toplantı sonrası kendisine soru sormak isteyen bir gazeteci, Akşener'in korumalarının müdahalesiyle karşılaştı.

KORUMALARI İZİN VERMEDİ

Soru sormasına müsade edilmeyen basın mensubu, korumalar tarafından engellendi. Ayrıca elindeki gözlük de korumaların araya girmesi sonucu yere düştü.

TEPKİLER ÜZERİNE ÖZÜR DİLEDİ

Basın mensuplarının tepkisi ve şikayeti üzerine Akşener geri döndü.

Sorularına cevap vermeyeceğini dile getiren Akşener "Tamam, bak senden özür diliyorum. Soruna cevap vermeyeceğim ama özür diliyorum" diyerek uzaklaştı.